Архангельский Штаб "Единой России": Какая музыка звучала!

К 45-летию творческого пути в Штабе общественной поддержки «Единой России» прошла встреча с архангельским композитором Людмилой Зыковой. На сегодняшний день автор написала более 300 песен, вдохновлённых Севером, столицей Поморья, стойкостью и героизмом наших соотечественников.

Талантливые музыканты и воспитанники вокальной студии «Изюминка» исполнили для молодёжи, ветеранов и поклонников главные композиции Людмилы Николаевны — лирическая музыка никого не оставила равнодушным.

Автор поделилась впечатлениями от творческого вечера:

«Очень благодарна «Единой России» и Ивану Александровичу Воронцову за организацию встречи — со мной такое впервые. Песни я пишу давно, но чтобы непосредственно ко мне проявили интерес — это впервые».

Депутат Архгордумы Ксения Корюкина (фракция "Единая Россия") также выразила свою благодарность:



«От всей души благодарю Людмилу Николаевну и всех участников концерта за подаренные эмоции. Я искренне восхищаюсь её творчеством и желаю вдохновения и новых творческих проектов».



Большой юбилейный концерт Людмилы Зыковой состоится 12 октября в большом зале Архангельского городского культурного центра (АГКЦ).