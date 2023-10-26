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"Случайная встреча" выступила в Архангельске с ностальгической программой

Концерт вокальной группы с таким лирическим названием прошел в Штабе общественной поддержки «»Единой России». Хиты советской эстрады, которые многим известны благодаря легендарным фильмам Эльдара Рязанова, танцевальные песни 70-х и 80-ых и даже современные композиции имеются в репертуаре коллектива «Случайная встреча». Он образовался совершенно случайно в 2022 году. 

Будущий квартет – Антонина Кофтуняк, Сергей Жгилев, Марина Незнаева и Николай Гордеев были участниками вокальной студии «Провинция». Там архангелогородцы занимались музыкой, пели, участвовали в концертах, но в один момент деятельность сообщества были приостановлена. 

Но северянам хотелось выступать, реализовывать себя на сцене. Тогда Антонина Кофтуняк предложила собрать ансамбль. И раз уж он образовался так спонтанно или правильнее сказать – случайно, то и было предложено название – «Случайная встреча». 

 «Мы организовались 12 марта в 2022 году. За столь недолгий период дали такое количество концертов, что уже сбились со счета. Нам нравится выступать, поем везде, куда только зовут. И готовы радовать зрителя всегда», - рассказала Антонина Кофтуняк. 

Главный зал Штаба общественной поддержки был переполнен зрителями и многие не удержались на своих местах и пустились в пляс. Впечатлениями от концерта поделилась руководитель группы «Милосердие» Галина Мартынова: 

«Замечательно ребята выступают. Такие душевные песни, очень нравятся. Достаточно посмотреть на моих девчонок – все пустились в пляс. Таких бы выступлений да побольше».

А может выступление «Случайной встречи» в этот день стало не случайным, а, по-своему, судьбоносным. Зрители с восторгом встретили артистов и попросили, чтобы на базе Штаба общественной поддержки коллектив выступал на регулярной основе. 


28 октябрь 08:22 | : Политика / Культура

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