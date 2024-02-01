Дмитрий Морев проехал по Архангельску и заценил ремонтные работы

Сегодня в рабочем графике главы Архангельска – проверка качества работы на теплотрассах и ремонт дворовых проездов. Мэр поделился с нами своими впечатлениями:



- Первым адресом стал Обводный канал. От ул. Гагарина до ул. Комсомольской ТГК-2 меняет магистраль. Новая труба больше диаметром и позволит улучшить качество теплоснабжения домов. Замене подлежит и вся строительная часть – основание, железобетонные лотки. До 30 сентября компания завершит работу и восстановит асфальт на всю ширину дороги. Движение транспорта будет восстановлено.



В следующем году еще два участка на Обводном канале подлежат реконструкции - их эксплуатируют более 40 лет. В итоге вся магистраль от Гагарина до Воскресенской будет современной и безаварийной.



Посетили еще две точки ТГК: на Тимме/Воскресенской и круге у швейки устраняются аварии. Важно выполнить неотложные ремонты до начала отопительного сезона. Силы и средства для этого есть.



Программа восстановления проездов в жилых кварталах на этот год исполнена на 70%. Претензий к подрядчикам нет: свои объемы они выполняют с соблюдением технологий.



При этом мы можем включать в план ремонта за счет бюджета лишь муниципальные проезды. Если дорога у дома является частью общего имущества жильцов, то средства на содержание должны закладываться в тариф. Этот вопрос мы обсудили с председателем дома на ул. Карла Либкнехта, 18 Павлом Красновым. Проезд за домом муниципальный, и мы положили здесь новый асфальт. Во дворе проезд принадлежит жильцам. На условиях софинансирования его можно ремонтировать по программе «Комфортное Поморье», если будут инициатива от жильцов и одобрение конкурсной комиссии.



