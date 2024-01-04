Как Дмитрий Морев плодотворно провел свой выходной

Рассказывает сам глава Архангельска:

- Сегодня совместил приятное с полезным - встретился в Заостровье с руководителем плодопитомника "Садовод" Валерием Рушаковым.



Задача - планомерная ежегодная организация высадки кустарников в Архангельске для создания живых изгородей вдоль тротуаров и дорог.



Последние годы мы много внимания уделяли благоустройству парков и скверов по всему городу. Эту работу продолжим, но важно и соединять эти скверы нормальными пешеходными тротуарами с озеленением, включая газоны, кусты и деревья.



Такие возможности озеленения у плодопитомника есть. Лучше всего для этих целей подойдут неприхотливые пузыреплодник и арония, которые здесь выращивают.



Совместно проведем всю необходимую подготовительную работу, заключим соглашение об объемах требуемого ежегодно посадочного материала в местах высадок.



Дальнейшее содержание и формирование живых изгородей обеспечим силами городского предприятия "Чистый город" и администраций округов.



