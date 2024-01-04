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Как Дмитрий Морев плодотворно провел свой выходной

Рассказывает сам глава Архангельска:

- Сегодня совместил приятное с полезным - встретился в Заостровье с руководителем плодопитомника "Садовод" Валерием Рушаковым.

 Задача - планомерная ежегодная организация высадки кустарников в Архангельске для создания живых изгородей вдоль тротуаров и дорог.

 Последние годы мы много внимания уделяли благоустройству парков и скверов по всему городу. Эту работу продолжим, но важно и соединять эти скверы нормальными пешеходными тротуарами с озеленением, включая газоны, кусты и деревья.

 Такие возможности озеленения у плодопитомника есть. Лучше всего для этих целей подойдут неприхотливые пузыреплодник и арония, которые здесь выращивают.

 Совместно проведем всю необходимую подготовительную работу, заключим соглашение об объемах требуемого ежегодно посадочного материала в местах высадок.

 Дальнейшее содержание и формирование живых изгородей обеспечим силами городского предприятия "Чистый город" и администраций округов.


01 сентябрь 13:49 | : Политика

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