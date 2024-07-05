Областные и городские власти совместно реализуют масштабную программу обновления социальной сферы

Депутат областного Собрания Александр Фролов вместе с заместителем председателя правительства региона Иваном Дементьевым и главой областного центра Дмитрием Моревым проинспектировал объекты строительства, капремонта и благоустройства. В рабочей поездке также приняли участие депутаты горДумы Ольга Шананина и Елена Ануфриева.

Эколого-биологический лицей имени академика Н.Лаверова

Комплексный капитальный ремонт здания Эколого-биологического лицея имени академика Н. П. Лаверова начался в этом году. Здание лицея, расположенное по адресу пр. Ленинградский, 75, было построено в 1936 году, последний капитальный ремонт производился в 1996 году. Образовательное учреждение вошло в федеральную программу капремонта учебных заведений, инициированную президентом России Владимиром Путиным. Общий объем финансирования составляет более 150 млн рублей. С марта занятия для лицеистов 5-11 классов проводились на базе школы №7 им. В. Н. Булатова в округе Майская Горка.

В ходе комплексного капремонта лицея, который выполняет ООО «Гарант», предусмотрена замена всех инженерных сетей. А также обновление всех помещений, в том числе с расширением классов. Внутренне пространство оформят согласно дизайн-проекту, к подготовке которого привлекли педагогов, родителей и учеников. Предусмотрено также обновление школьной мебели и оборудования. Одна из главных задач - качественное улучшение организации питания в учреждении. Запланировано увеличение площади обеденного зала, предусмотрены удобные устойчивые столы, зона подачи блюд и другие составляющие современной школьной столовой. На объекте сейчас занято 36 человек, завершить работы по контракту к концу октября.

После капремонта здание лицея станет более комфортной, безопасной и современной образовательной средой, которая вдохновляет, мотивирует учиться, творить и развивать таланты. Так, в здании появится именная, Поморская аудитория. Для ее оформления депутат областного Собрания Александр Фролов передал директору лицея Сергею Ушакову портрет императора Петра I.

- Это очень важный для города объект – здесь занимаются более 300 ребят со всех округов Архангельска. И очень важно, что в учреждении реализуется ранняя профессиональная ориентация учащихся, прежде всего, для получения последующего образования по медицинским специальностям, которые очень востребованы в системе здравоохранения областного центра. Поэтому комплексное обновление лицея – это наши инвестиции в будущее развитие социальной сферы, ее кадровой составляющей, - отметил Александр Фролов.

Также на территории лицея идут работы по устройству универсальной спортивной площадки. На это в муниципальном бюджете при поддержке #КомандаФролова предусмотрено более 3 млн рублей, ещё 2,6 млн рублей софинансирования направлено из областного бюджета. В результате на месте старого футбольного поля появится безопасная и функциональная площадка с искусственным покрытием для игры в волейбол и баскетбол. Также будет установлено новое ограждение.

По словам главы Архангельска Дмитрия Морева ежегодно проводится капремонт нескольких школ, в этом году работы ведутся в четырех учреждениях.

- По эколого-биологическому лицею подрядчик в целом график соблюдает. Сроки – очень сжатые, но эта организация себя достойно проявила на ремонте школы №23, поэтому мы рассчитываем, что строители справятся, несмотря на проблемы со стенами и перекрытиями. Кроме того, мы планируем продолжить благоустройство территории, проектная документация на следующие этапы уже разработана, - пояснил Дмитрий Морев.

В Майской горке откроется еще одна школа

Школа на 860 мест строится в районе пересечения ул. Ленина и нового участка пр. Московский. Объект возводится в рамках концессионного соглашения между правительством региона и ООО «ПроШкола». Для этого по «демографической субсидии» в рамках нацпроекта «Образование» из федерального бюджета привлечено 1,5 млрд. рублей.



Сейчас специалисты по кровельным работам трудятся на крыше, каменщики завершают установку монолитных стен, внутренних перегородок, монтажники устанавливают оконные блоки, а также панели навесного вентилируемого фасада, ведется устройство пришкольного стадиона.



Как рассказал генеральный директор подрядной организации ООО «Стройцентр» Дмитрий Журавлев, образовательное учреждение сдается «под ключ»: помимо подключения к коммуникациям и внутренних отделочных работ, будет реализован специально разработанный дизайн интерьера. Кроме того, подрядчик оснастит необходимым оборудованием, а также создаст на прилегающей территории необходимую инфраструктуру.



- Это третья по счету школа, которая строится в Архангельске по президентскому нацпроекту «Образование». За последние два года в областном построено две школы: в 2022 году – на улице Воронина, и в 2023 – на улице Карпогорской. Кроме того, это первая школа, при финансировании строительства которой мы используем механизм концессионного соглашения. Темп работ высокий, подрядчик – надежный, местный. Работы ведутся по утвержденному графику, - отметил заместитель председателя правительства Архангельской области Иван Дементьев.



Планируется, что принять учеников школа сможет в 2025-2026 учебном году. В новом здании будут учиться ребята из школы №95, которые временно переведены в здание школы №28. Что касается старого здания школы № 95, то, как сообщала администрация Архангельска, ее намерены включить в следующую программу капремонтов.

- Округ Майская Горка растет, увеличивается численность детей, ежегодно наши детские сады выпускают будущих первоклассников. Актуальной остается задача по разгрузке существующих школ и ликвидации в них второй смены. Новая школа поможет в решении этих вопросов и повысит качество среднего образования в нашем округе, - отметила депутат Архангельской городской Думы Елена Ануфриева.

Инициатива жителей Майской горки будет реализована в рамках проекта «Комфортное Поморье»



В Майской горке продолжается активное благоустройство территорий. Проект инициативной группы жителей дома на ул. Карпогорская, 14 «На Стрелковой» прошел отбор и включен в перечень территорий, которые будут благоустроены по инициированному губернатором Александром Цыбульским проекту «Комфортное Поморье» в этом году.



Напомним, что в августе прошлого года во время встречи координаторов проекта, депутата областного Собрания Александра Фролова, Сергея Чанчикова, Ольги Шананиной и Елены Ануфриевой с жителями домов на ул. Карпогорская, была озвучена идея благоустройства территории между новым корпусом детского сада №157 «Сиверко» и гимназией №25. В итоге была создана инициативная группа из жителей дома на ул. Карпогорская, 14, которая разработала проект благоустройства сквера под названием «На Стрелковой». Именно этот проект включен в перечень, утвержденный городской комиссией для финансирования в этом году.

- Помимо финансирования в рамках проекта «Комфортное Поморье» нам удалось привлечь около 1,5 мл рублей внебюджетных средств, с тем, чтобы инициатива жителей была реализована в максимальном объеме. Всего на воплощение проекта в жизнь будет направлено 4,8 млн рублей. В итоге появится благоустроенная, освещенная и оборудованная рекреационная зона, которая обеспечит пешеходную доступность для жителей новых домов на ул. Карпогорская, - рассказала депутат Архангельской городской Думы Ольга Шананина.

По словам главы администрации округа, Майская горка Андрея Попова, сейчас проводятся конкурсные процедуры по отбору подрядной организации. Если в ходе них образуется экономия, ее планируют использовать для выполнения дополнительных работ на этом же объекте.

- Наша общая задача, областных и городских властей – обеспечить синергию усилий и совместное финансирование, в том числе с привлечение федеральных и внебюджетных средств. У жителей динамично растущего округа Майская горка есть серьезный запрос на модернизацию объектов социальной инфраструктуры и продолжение комплексного благоустройства территории. Эту задачу наша команда решает в сотрудничестве с правительством региона и администрацией областного центра, - подвел итоги поездки депутат Архангельского областного Собрания Александр Фролов.