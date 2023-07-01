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Команда "Водник" привлекает к спорту сотрудников архангельского УФСИН

Начальник УФСИН России по Архангельской области Михаил Девятов подписал соглашение о сотрудничестве с генеральным директором  ГАУ АО "Региональный центр спортивной подготовки "Водник"  Романом Клобуковым. 

В рамках подписанного документа  деятельность сторон будет направлена на содействие и создание условий  по вовлечению  сотрудников ведомства и лиц, отбывающих наказание, к занятиям физической культурой и спортом. Также специалисты регионального  центра  спортивной подготовки "Водник" планируют оказывать методическую помощь и проводить тематические мероприятия с целью обмена опытом работы.  Кроме того  в рамках соглашения  участниками будут реализованы задачи и по размещению заказов  для нужд центра на производственных площадках УФСИН. 

Стоит отметить, что опыт взаимодействия  регионального центра спортивной подготовки "Водник" с учреждениями областной УИС уже имеется. На протяжении ряда лет он сотрудничает с Архангельской воспитательной колонией, а директор Роман Клобуков входит в состав Попечительского  совета при АВК.  Это позволяет оказывать помощь  коллективу учреждения по активизации мероприятий, рекламирующих ведение  здорового образа жизни.

 

19 сентябрь 11:42 | : Будни

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