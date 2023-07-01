Команда "Водник" привлекает к спорту сотрудников архангельского УФСИН

Начальник УФСИН России по Архангельской области Михаил Девятов подписал соглашение о сотрудничестве с генеральным директором ГАУ АО "Региональный центр спортивной подготовки "Водник" Романом Клобуковым.

В рамках подписанного документа деятельность сторон будет направлена на содействие и создание условий по вовлечению сотрудников ведомства и лиц, отбывающих наказание, к занятиям физической культурой и спортом. Также специалисты регионального центра спортивной подготовки "Водник" планируют оказывать методическую помощь и проводить тематические мероприятия с целью обмена опытом работы. Кроме того в рамках соглашения участниками будут реализованы задачи и по размещению заказов для нужд центра на производственных площадках УФСИН.

Стоит отметить, что опыт взаимодействия регионального центра спортивной подготовки "Водник" с учреждениями областной УИС уже имеется. На протяжении ряда лет он сотрудничает с Архангельской воспитательной колонией, а директор Роман Клобуков входит в состав Попечительского совета при АВК. Это позволяет оказывать помощь коллективу учреждения по активизации мероприятий, рекламирующих ведение здорового образа жизни.