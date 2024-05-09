Единороссы приняли близко к сердцу состояние соснового бора на Яграх

Депутат городского Совета Северодвинска Сергей Коротков (фракция «Единая Россия») принял участие в выездном заседании рабочей группы по вопросам развития особо охраняемых природных территорий местного значения.

К ежегодному выездному мероприятию присоединились заместитель главы Северодвинска по городскому хозяйству Александр Латышев, представители администрации города корабелов, контрольного управления, Общества защиты Ягринского бора (далее – ОЗЯБ).

В первом квартале 2023 года была создана рабочая группа по сохранению и защите природного рекреационного комплекса «Сосновый бор острова Ягры» под руководством секретаря Северодвинского местного отделения «Единой России», главы города корабелов Игоря Арсентьева.

Рабочая группа собирается раз в квартал, чтобы оперативно решать стратегические вопросы по сохранению ягринского бора. В этот раз встречу провели напротив Воинского мемориального комплекса на месте захоронения воинов Карельского фронта, погибших от РАН в госпиталях города 1941-1945 г. г.

Как выяснилось при обходе, прибрежная территория, где в зимнее время базируются рыбаки, сильно загрязнена бытовыми отходами, среди которых преобладает пластик. Каждую весну общественники выходят на уборку береговой линии, а также прочёсывают лесной массив, очищая его от мусора, бутылок, кострищ.

Приближающиеся последние звонки в школах тоже прибавят работы общественникам. Входящие во взрослую жизнь вчерашние дети, прощаясь с прекрасной и беззаботной порой, как показывает многолетний опыт, совсем не озабочены, какой след они оставят после себя, отдохнув и повеселившись.

«Кроме человеческого фактора существует и природный – сильные ветры, размыв песка морем также доставляют проблем. Этот момент более дорогостоящий и решить его по-быстрому не получится. Ежемесячно общественники сталкиваются с не менее печальной ситуацией – обнаруживают срубленные в бору деревья. Ягринский бор является особо охраняемой природной территорией. Здесь очень много растений, животных и птиц, занесённых в Красную книгу. Поэтому, обращаясь ко всем, попрошу беречь природу и стараться сохранять её в первозданном виде», - отметил единоросс Сергей Коротков.

В сосновом бору волонтёры ОЗЯБ создали экологический маршрут - «Большую Ягринскую тропу» - это информационное пространство – 14 стендов, 20 двусторонних аншлагов и семь навигационных карт, где прописаны правила поведения для взрослых и детей. Работа добровольцев признана Минстроем РФ уникальной и отмечена как одна из лучших практик 2023 года в деятельности общественных организаций в сфере развития территорий.

Как сообщил депутат Сергей Коротков, в последних числах мая и при установившихся благоприятных погодных условиях в сосновом бору будет организована большая уборка. Присоединиться к общему делу он пригласил всех желающих.



