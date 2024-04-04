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Дмитрий Морев проверил готовность города к параду 9 мая

Впечатлениями от рабочей поездки поделился глава администрации Архангельска:

- Главные праздничные мероприятия 9 Мая пройдут на площади Мира и набережной Северной Двины. Сегодня инспектировал территории на предмет чистоты и порядка, готовности принять парад и почетных гостей праздника – ветеранов.

 Директор учреждения «Чистый город» Алексей Бельков показал результаты уже проведенной работы и доложил о планах на сегодня и завтра.

 Площадь у Вечного огня, прилегающие территории, сквер за монументом Победы уже приведены в порядок. Рабочие по благоустройству завершают уборку на газонах там, где снег еще не успел растаять. Это пример ответственного подхода и еще одно подтверждение, что решение о создании муниципального учреждения было верным.

 Кроме наведения чистоты на площади идет установка трибун для ветеранов и концертной сцены. 9 мая в 10 утра здесь пройдет торжественное шествие войск Архангельского территориального гарнизона и церемония возложения цветов. С 11.30 до 19.15 будут выступать творческие коллективы города. Приходите вместе с детьми!


07 май 15:00 | : Политика

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