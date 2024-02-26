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Единороссы Поморья почтили память жертв теракта в "Крокус Сити Холле"

Случившееся трудно принять, но осмыслить и запомнить необходимо. Очевидно одно – враг коварен, он бьёт исподтишка в самый неожиданный момент. И никто от этого не застрахован. К беде и боли нельзя подготовиться. Вместе мы должны осознать – бдительность и отсутствие паники, единство и взаимопомощь, эмпатия и выдержка – наши союзники. Будем сильны, северяне.

 Активисты, сторонники, члены партии, секретари местных и первичных отделений «Единой России» Поморья несут цветы, зажигают свечи, молятся, сооружают стихийные мемориалы, в память о погибших во время зверского вооружённого нападения в Подмосковье, соболезнуют потерявшим родных и близких.

 Лично сегодня побывал у «Крокус Сити Холла» в Москве в день общенационального траура и возложил цветы в память о жертвах кровавой трагедии член Президиума регионального политсовета «Единой России», сенатор от Архангельской области Иван Новиков. «Небо оплакивает погибших вместе с людьми», - написал сенатор в соцсетях.

 Депутат Государственной Думы от Архангельской области Михаил Кисляков (фракция «Единая Россия») возложил цветы к мемориалу на Кузнечевском (ранее – Вологодском – прим.) кладбище в Архангельске.

 «А нам надо быть вместе, не поддаваясь на провокации, дальше бороться за страну, каждому на своём месте. Этой сплочённостью и силой духа мы не просто победим, мы искореним терроризм как нарыв на теле земли, которая заслуживает быть счастливой», - сказал Михаил Кисляков.

 Возложили цветы и зажгли поминальные свечи на площади Памяти у стихийного мемориала партийцы Архангельского местного отделения «Единой России» во главе с секретарём Иваном Воронцовым.

 В городе корабелов, как сообщил секретарь Северодвинского местного отделения Партии Игорь Арсентьев, цветы появились в Парке поколений у скульптуры «Дедушка и внук». 

«Это место, я уверен, выбрано не случайно, именно оно и символизирует общее единение людей вокруг большой беды, во имя наших детей, во имя будущего нашей страны», - сказал глава Северодвинска.

 Члены 8-го первичного отделения «Куликовское» Красноборского округа выражают соболезнования родным и близким погибших в результате чудовищного теракта в «Крокус Сити Холле». «Всем пострадавшим - скорейшего выздоровления! Родственникам погибших душевных сил и терпения! Скорбим вместе с вами!» - сказала член партии Ольга Новинская.

 Партийцы и жители Устьян откликнулись на большое горе Подмосковья вместе со всей страной. Первичное отделение «Строевское» с активистами партии и селянами почтили память погибших – у памятника «Солдат» в полдень прошла минута молчания и состоялось возложение цветов к постаменту. В посёлке Октябрьский несли цветы, зажигали свечи, разделяя боль утраты родственников погибших и пострадавших во время кровавой трагедии.

«Выражаем свои глубокие соболезнования родным и близким тех, кто погиб в теракте в «Крокусе». Надеемся, что пострадавшие как можно скорее придут в себя и переживут этот ужас», - говорят устьянские партийцы.

 Помолился за упокой душ погибших и поставил свечи в сельском храме секретарь Виноградовского местного отделения Андрей Аннин. 

 Заместитель секретаря Приморского местного отделения партии, глава округа Валентина Рудкина призвала северян не впадать в уныние и не уходить в ненависть, а гнев и боль обратить в милосердие и сострадание: «Нам ни в коем случае нельзя поддаваться панике, нужно держаться вместе, переживая эту трагедию! Вечная память погибшим! Скорейшего выздоровления всем пострадавшим!»

 Первичное отделение «Заостровское» почтило память погибших во время теракта минутой молчания у стелы «Город воинской славы» в Архангельске. 

 Жители Холмогор и партийцы почтили память погибших и выразили соболезнования их родным и близким у стихийного мемориала рядом со зданием местной администрации. 

 

24 март 19:55 | : Политика

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