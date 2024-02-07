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"В основе нашего государства - семья". Иван Воронцов о послании Президента

Председатель Архангельской городской Думы Иван Воронцов прокомментировал Послание Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию:

 - Во всём выступлении красной нитью прослеживалась забота о семьях. Продление семейной ипотеки, материнского капитала, установление специального налогового вычета. Всё это объединится в новый национальный проект «Семья». Что даст этой сфере ещё большее финансирование и развитие.

 Особое внимание было уделено внешней политике. Президент отметил, что у западных «коллег» не получилось нанести экономический удар по России. Наша экономика не только выдержала влияние санкций, но и показала устойчивое развитие, невзирая ни на что.

 Что далеко ходить - в прошлом году в Архангельске была построена самая большая школа, продлен Московский проспект до улицы Ленина, проведены капитальные ремонты в школах, детских садах, реконструирован мост через Кузнечиху и путепровод в Северный округ. Такой объем работ был бы невозможен в стране со слабой экономикой.

 Несмотря на все потуги Запада, наш президент не закрывается от других стран. А наоборот - открыт к новым совместным проектам. Мы смогли увидеть, кто настоящий партнёр и в последнее время укрепляются контакты с Восточными странами.

 Стоит отметить тот же Северный морской путь - за последние годы по нему было провезено груза в пять раз больше, чем во времена СССР. И это количество будет только увеличиваться. Для этих целей у нас разрабатывается проект крупного логистического хаба в Архангельске и строительство глубоководного морского порта.

 Самое главное - Владимир Путин не популист и не бросается словами на ветер. Каждое его решение продумано и взвешено, а слово - подкреплено действием. Я горжусь, что во главе России стоит настолько сильный лидер!».


29 февраль 16:54 | : Политика

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