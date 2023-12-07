"Легко не будет". Елена Вторыгина мотивировала молодежь на свершения

В штабе общественной поддержки в рамках проекта «Наставник» прошла встреча депутата Государственной Думы от «Единой России» с молодёжью Поморья.

Кроме Елены Вторыгиной с участниками проекта пообщался заместитель председателя регионального правительства Иван Дементьев.

Одна из задач Наставника – передача опыта знаковых лиц Архангельской области молодым северянам. Они делятся интересными фактами своих биографий, рассказывают, какой путь прошли для достижения поставленных целей.

- Хочу, чтобы ребята, окончившие проект «Наставник», смогли реализовать себя в органах власти, в депутатском корпусе да просто на любом выбранном месте. Вижу у нашей молодёжи большой потенциал во многих сферах деятельности, заинтересованность в обучении на проекте. Они впитывают информацию как губка. Задают множество вопросов, и мне с ними интересно. Свой опыт, мудрость, наказы передаю им с большой надеждой, чтобы они не совершали наших ошибок. Мы очень хорошо дополняем друг друга. И для меня Наставник тоже большой опыт: мне важно узнать, что хочет молодёжь, чего ей недостаёт, - сказала Елена Вторыгина.

Тренинги, семинары, встречи с известными людьми, выезды в муниципальные образования области, чтобы понять на месте, как нужно работать – эти важные задачи проекта нацелены привить любовь молодым людям и девушкам к своей малой родине, к людям, здесь живущим, к местам и событиям.

- Когда ты любишь свою малую родину, уважаешь людей, у тебя всё получится. Нужно знать для кого и для чего ты всё это делаешь. Считаю важным привить молодёжи любовь к Архангельской области. И очень важно понимать, что лёгких путей к успеху не бывает – везде нужно много трудиться, чтобы кем-то стать, - подытожила депутат от «Единой России».

Одной из важных тем встречи стали русский язык и литература. На родном языке, как отметила Елена Вторыгина, нужно грамотно изъясняться, поскольку это наш язык, и это одно из важных средств патриотического воспитания детей и подростков наряду с музыкой, живописью, историей.

Встречи в рамках проекта будут продолжены. Напомним, в прошлый раз своим жизненным и профессиональным опытом с молодёжью Поморья делился Виталий Фортыгин – председатель правления Межрегионального Ломоносовского фонда, заместитель генерального директора Севералмаза, член регионального политического совета «Единой России».