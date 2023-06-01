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Валентина Сырова: "Я поддерживаю нашего Президента"

Обращение председателя Архангельской городской Думы Валентины Сыровой:

- Дорогие архангелогородцы! Все вы прекрасно знаете, какие события разворачиваются на юге нашей страны. Наша страна ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, против России направлена вся военная мощь фашистского Запада, развернута полномасштабная «гибридная» война. 

Считаю, что то, что сейчас происходит – это нож в спину всему российскому народу. Наш Президент обратился с призывом к единству, консолидации и ответственности. Поддержим Владимира Путина вместе! Zа Россию! 

24 июнь 13:02 | : Политика

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