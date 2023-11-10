Иван Воронцов: "Новый созыв показал себя сильной командой". Об итогах сессии

Сегодня Архангельская городская Дума фактически закончила политический год, приняв на декабрьской сессии бюджет столицы Поморья во втором чтении.

Бюджет по сложившейся традиции социально ориентированный, внесенные депутатами поправки касались именно этой сферы.

Иван Воронцов, председатель городского парламента:

- Отдельным вопросом, рассмотренным на прошедшей сессии, стоит выделить утверждение состава комиссии по присвоению звания «Почетный гражданин города Архангельска». В неё вошли представители всех политических партий, представленных в Архангельской городской Думе. Подводя итоги, хочется отметить, что мы заканчиваем уходящий год на позитивной ноте. Новый созыв депутатов, за небольшой промежуток времени с момента избрания, показал себя сильной командой, которая направлена на развитие города и улучшения условий жизни. Будем стараться поддерживать такой темп в дальнейшем!

О нюансах рассказал Сергей Чанчиков, председатель профильной комиссии по бюджету, финансам и налогам:

- От фракции «Единая Россия» внесена поправка в городской бюджет на 23 миллиона рублей. Наибольшая статья расходов – более шести миллионов предусмотрено на ремонт внутридворовых проездов. На сегодняшний день это одна из наиболее острых тем, которые поднимали жители Архангельска в ходе встреч во дворах и личных приёмах. Многие отмечают масштабы и качество ремонта дорог в рамках нацпроекта. Буквально в этом году завершилось продление Московского проспекта до улицы Ленина, комплексный ремонт улицы Гагарина. Но когда люди сворачивают с дорог общего пользования во дворы, то зачастую сталкиваются с разбитым дорожным покрытием. Мы считаем, что на эту проблему необходимо обратить повышенное внимание, что и находит отражение в поправках «Единой России». Кроме того, направлены корректировки в направление городского хозяйства, выделение средств окружным администрациям, а также проведение капитального ремонта учреждений социальной сферы.

Свое мнение высказал и вице-спикер Владимир Хотеновский:

- Особенность принятия бюджета на 2024 год заключается в значительном обновлении депутатского корпуса. При этом большинство вновь избранных коллег уже с самого начала активно включились в работу. Большинство внесённых поправок касается ремонта дорог, внутридворовых проездов, обеспечения учреждений социальной сферы. Депутаты не просто включились в работу комиссий и активное обсуждение бюджета. Они сразу же начали выполнять наказы своих избирателей, которые были озвучены в период избирательной кампании. Народные избранники наглядно показывают, что они знают проблемы своих округов и принимают шаги для их решения.

Рим Калимуллин, тоже вице-спикер, подробно рассказал, куда пойдут 47 млн, полученные за счет экономии выплаты процентных платежей по муниципальному долгу:

- Предлагается направить более 22 млн. рублей на ремонт средних школ №№1,2,45 и 50. На ремонт детских садов №№20,88 и 121 будет направлено порядка 8,8 млн. рублей. Для устранения дефектов здания спортивной школы №6 по адресу: ул. Гидролизная, д.12 - порядка 4,8 млн. рублей. 12 млн. рублей предлагается направить на обеспечение мер социальной поддержки (бесплатный проезд в общественном транспорте) для граждан, достигших возраста 70 лет и старше, и сопровождающих их лиц.

Но расслабляться рано, до новогодних каникул осталось две недели. Чем займут себя парламентарии, вы узнаете из рубрики «Депутаты АрхГорДумы за неделю».