В Архангельске психолог рассказал, как сохранить память

На базе Штаба общественной поддержки для северян состоялся тренинг на тему: «Как сохранить память». Его провела клинический психолог «Красного креста» и «Архангельской клинической психиатрической больницы» Елена Растегаева.



Для ряда людей запомнить фрагменты поэм, стихотворений, сложного текста не составляет особого труда - один раз прочитали и тут же воспроизвели. Задаешься вопросом - как это возможно? Елена Растегаева в начале лекции отметила, что существует так называемая природная память. Она дается человеку с рождения и может сохраняться с ним практически до конца жизни.

Но какой бы хорошей ни была память с возрастом она начинает ослабевать, словно мышца. Необходимы регулярные тренировки, чтобы сохранить тонус. Например, можно заниматься иностранным языком, музыкой, вести дневник, писать стихи. Другие варианты тренировки памяти – разгадывать кроссворды, собирать пазлы, учить азбуку Морзе.



Также не стоит забывать о том, что образ жизни непосредственно влияет на многие факторы, в том числе и на память. Необходимо постараться минимизировать употребление алкоголя и постараться отказаться от курения, побольше гулять на свежем воздухе, а еще лучше заниматься спортом.

В ходе мероприятия Елена Растегаева предложила участникам пройти скрининг-тест. Как отметила психолог, это вопросы, чтобы проверить внимание, кратковременную память, мышление, интеллект.

«Бывает такое, что спрашиваешь, сколько тебе лет? - говорят, что 60 уже стукнуло, а спрашиваешь год, уже идет сбивка. Забывают месяц, число. Участникам было предложено нарисовать часы, и поставить на них определенное время, сделать арифметические действия в уме, запомнить слова, нарисовать фигуры по образцу, чтобы проверить в каких функциях есть нарушения. Все справились по-разному», — отметила Елена Растегаева.



Одна из участниц тренинга - архангелогородка Елена Куковякина. По профессии - учитель математики, по призванию - поэтесса. В ходе встречи она несколько раз цитировала собственные произведения, чем удивила всех гостей площадки.



«У меня есть кратковременные проблемы с памятью, хочется с этим бороться. Лекция очень занимательная, увлекательная, интересно было рассказано. Ясно одно – буду стараться побольше гулять», - рассказала Елена Куковякина.

Другие посетители тренинга также поделились своими впечатлениями.

«Мне понравился этот тест, который проходили, мы делали интересный подсчет. Ведь это действительно развивает память. Я регулярно разгадываю кроссворды – это одна из лучших тренировок памяти, на мой взгляд», - рассказала житель Архангельска Ирина Посторова.