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Фракция "Единая Россия" в АОСД определилась с руководящим составом

На заседании фракции «Единая Россия» продолжили формирование составов профильных комитетов. Сформирован один из руководящих постоянных органов фракции – президиум. Тайным голосованием избраны заместители руководителя фракции Игоря Чеснокова. Ими стали Сергей Эммануилов, Ирина Фролова и Андрей Аннин.

«Одна из основных наших задач на протяжении следующих пяти лет – законодательная реализация положений предвыборной программы партии «Вместе мы сильнее». Программа делится на четыре раздела. В соответствии с ними предлагается закрепить координаторами по реализации партийной программы - заместителей руководителя фракции: Сергей Эммануилов – комфортная среда, Андрей Аннин – эффективная экономика, Ирина Фролова – достойная жизнь на малой Родине, эффективная власть в диалоге с обществом  – этот раздел  возьму на себя, как руководитель фракции», - отметил Игорь Чесноков.

Депутаты «Единой России» ознакомились с исполнением бюджета за первое полугодие 2023 года. Сумма доходов составила 63 млрд. рублей. Поступления сформированы из налога на прибыль и налога на имущество организаций, налога на доходы физ. лиц, акцизных сборов. По сравнению с прошлым годом выросли поступления от упрощенной системы налогообложения и налога на профессиональный доход. Последнее связано с ростом числа самозанятых. 

Расходы составили 71 млрд. рублей, 58% из них направлено на социальную сферу, 29% на решение вопросов в сфере национальной экономики и жилищно-коммунального хозяйства.

Депутаты рассмотрели внесение изменений в законодательство, которые расширяют права участников СВО на получение выплаты по программе социальной газификации. Губернатором Архангельской области внесен законопроект о бесплатном предоставлении земельных участков для семей погибших участников специальной военной операции, а также награжденных государственными наградами за заслуги в СВО. 

Облегчается подача заявления на земельный участок для многодетных семей. Теперь заявление может подать только один из родителей. 

«Это делается для того, чтобы в случае, если один из членов семьи проходит срочную военную службу, участвует в спецоперации, работает вахтовым методом, семья могла оформить документы на земельный участок. Предлагается установить максимальный размер участка в 0,15 гектаров, т.е. в 10 соток. В настоящий момент есть разница в размере участка в зависимости от городской или сельской местности -  0,1 и 0,15 га. соответственно. Этим законом разница будет уравнена», -  подчеркнул министр имущественных отношений Архангельской области Александр Сметанин.

Еще одним законопроектом предлагается предоставить детям сотрудников войск национальной гвардии, детям, чьи родители пребывают в добровольческих формированиях, первоочередное право на места в летних оздоровительных лагерях. Изменения коснуться супругов и родителей участников СВО из числа инвалидов, нуждающихся в социальном обслуживании. Они получат право на бесплатное социальное обслуживание на дому, в стационаре и при сопровождении на госпитализацию в медицинские учреждения.

«Этот ряд законодательных изменений, связанных с дополнительными мерами поддержки участников СВО и их семей крайне важен для улучшения жизни этой категории граждан. В предвыборной программе партии этому вопросу также уделяется особое внимание», - отметил Игорь Чесноков.

 

18 октябрь 07:42 | : Политика

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