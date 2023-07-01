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В Архангельской области на капремонт школ потрачены 1.3 млрд рублей

Итоги мониторинга готовности школ к началу учебного года, который прошёл с начала лета и по 1 августа, подвели на Всероссийском штабе по контролю за строительством и капремонтом школ. Его провели секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак и министр просвещения Сергей Кравцов при участии всех региональных отделений партии, закреплённых за школами депутатов, представителей Общественной палаты и родительского сообщества.

 «Всего 1 сентября после капремонта у нас запланировано открытие 1293 школ в 73 регионах нашей страны. По большинству объектов текущего года работы сейчас на финишной прямой. Готовность от 70 до 99%. В «красной зоне» по капремонту всего несколько субъектов. По трём школам расторгнуты контракты, будут заключены новые. В нескольких школах в ходе ремонта выявлена необходимость проведения непредвиденных работ – Республику Тыву выделю. Решается вопрос с финансированием», – отметил Андрей Турчак.

 Он отметил, что в этом году все этапы работ идут ритмичнее, существенных нарушений сроков не фиксируется.

 Помимо этого, 150 школ на 110 тысяч мест откроются уже 1 сентября 2023 года.

 «В качестве положительных примеров можно привести Республику Татарстан, Чеченскую Республику, Тюменскую и Свердловскую области. Все работы там ведутся в срок, по некоторым объектам они выполнены с опережением графика», – сказал Андрей Турчак.

 Секретарь Генсовета «Единой России» напомнил, что пятилетняя программа строительства 1300 новых школ – президентская. Она входит в народную программу партии.

 «Главное, конечно, не программа, а что эти новые школы ждут люди, и 1 сентября там, где по сроку это положено, по программе, дети должны пойти в новые школы», – подчеркнул Андрей Турчак.

 Также секретарь Генсовета отметил, что к началу учебного года  партия  реализует традиционные акции. Ежегодно «Единая Россия» адресно помогает подготовить к школе детей из многодетных, малообеспеченных и неблагополучных семей в рамках акции «Собери ребёнка в школу». Особое внимание сейчас уделяют семьям участников СВО и семьям из новых регионов.

 «Набор первоклассника – ранец, портфель, всю необходимую учебную литературу – в этом году уже получили более 160 тысяч детей. Уверен, что за оставшиеся до 1 сентября две недели мы преодолеем отметку в 200 тысяч», – сказал Андрей Турчак.

 Кроме того, «Единая Россия» помогает подготовить школы к 1 сентября – в том числе, в новых регионах. Активисты партии проводят уборку и озеленение школьных территорий, приобретают спортинвентарь, литературу для школьных библиотек, проверяют готовность школ.

 В свою очередь, Сергей Кравцов подчеркнул, что большинство регионов работают в срок по программам капремонта и строительства школ. 

 «Действительно, уникальная программа (капремонта школ – прим.), очень позитивные эффекты. Многие школы благоустраиваются. Фактически это новые пространства. Хочу поблагодарить регионы-лидеры», - сказал министр.

 Также речь шла о реализации партийных акций «Собери ребенка в школу», «Помощь школам» и «Родительская приемка». Помощь в подготовке к учебному году от «Единой России» получили более 3 тысяч образовательных учреждений.

 Отдельно партия делает акцент на благоустройстве пришкольных территорий. Оно проходит при участии детей и родителей. Участие в таких мероприятиях приняли уже более 12 тысяч родителей.

Президент Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию отметил, что к концу этого года планируется привести в порядок почти 3,5 тысячи зданий школ по программе капремонта, а в период с 2019 по 2024 годы – построить 1300 новых школ. Большая часть обновлённых учебных заведений приходится на сельские территории.

 Кроме того, в этом году работа начнётся и в новых регионах России, а с 2025 года федеральные средства на ремонт и обновление детсадов, школ, техникумов и колледжей будут выделяться на регулярной основе, чтобы не допускать ситуации, когда здания оказываются в запущенном состоянии.

 «В Архангельской области на капремонт образовательных учреждений потрачено около 1, 3 млрд. рублей. Ремонтная кампания по подготовке школ подходит к концу. В регионе масштабные работы проводились в 20 школах, 13 из них к началу учебного года уже примут учащихся. В остальных семи школах ремонтные работы запланированы на более продолжительное время. Для участия в программе в первую очередь были включены школы 30-х годов постройки прошлого века», - рассказал руководитель исполкома регионального отделения «Единой России» Иван Воронцов. 

 К 1 сентября своих первых учеников готовятся принять две новые школы. В Архангельске откроют самую крупную школу в регионе на 1600 мест. Готовится к открытию  школа на 320 мест в селе Ильинско-Подомское Вилегодского округа. В стадии строительства на текущий период находится еще три школы, проектируется шесть.

21 август 11:42 | : Политика / Экономика

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