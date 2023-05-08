В Архангельской области капремонт школ проверяет "партийный десант"

Из 1530 школ, запланированных к капремонту, по 1525 объектам заключены контракты, сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак на федеральном штабе с Минпросвещения и регионами. В целом по стране в этом году должны быть сданы 415 новых школ на 280 тысяч мест.

В зоне риска по строительству школ – Еврейская автономная область, Иркутская, Калининградская, Кемеровская, Оренбургская области, республики Коми и Марий Эл.

«Пятилетняя программа строительства 1300 новых школ – это Президентская инициатива и важнейшая часть народной программы партии. Эти школы ждут люди. Необходимо вернуть работы в плановые рамки и вовремя сдать объекты. Сделать так, чтобы 1 сентября дети пошли в школу», – подчеркнул Андрей Турчак.

Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что регионы, которые на прошлом совещании были в зоне риска, выровняли ситуацию. Это Дагестан, Хабаровский край, Омская, Новосибирская, Курганская, Кировская области, Кабардино-Балкарская Республика.

В заключение секретарь Генсовета призвал глав регионов держать на личном контроле завершение работ по всем объектам.

В Архангельской области в контроле за сроками и выполнением ремонтных работ в полном объеме участвует «партийный десант». В выездах на объекты регулярно принимают участие депутаты «Единой России».

«В Поморье в 2023 году капитально отремонтируют 20 зданий школ: в Архангельске, Котласе, Вельском Пинежском районах, Котласском, Верхнетоемском и Виноградовском округах. В 7 из них работы начались еще в прошлом году в рамках двухлетнего цикла. Основные ремонтные работы стартуют летом и должны быть завершены к 1 сентября. Исключение составляют особо сложные объекты – там ремонт продлится до ноября 2023 года. Начнется строительство еще 6 школ в Архангельске, Няндоме, Каргополе, Коноше, в деревне Горка Муравьевская Вельского района и поселке Катунино Приморского района. В них будут обучаться почти 2500 детей.

Основная задача - не просто отремонтировать школы, но и оснастить современным оборудованием, благоустраивать прилегающие территории, создать новые возможности, в том числе и для допобразования. После капремонта школы должны преобразится внутренне: там появятся спортивные клубы, центры детских инициатив, школьные музеи и театральные студии. Например, в регионе уже действует более 100 школьных театров. Планируется, что к 2024 году они появятся во всех школах Поморья.

«Единая Россия» принимает непосредственное участие в контроле на всех стадиях строительства. В случае, если на объекте возникают проблемы, оперативно решаем их с правительством, выделяем дополнительное финансирование. Капитальный ремонт школ, это та программа с которой партия шла на выборы и благодаря наказам избирателей была сформирована в народную программу «Единой России», поддержана президентом и сейчас мы уже можем говорить о ее успешной реализации, - рассказала председатель комитета по культурной политике, образованию и науке Архангельского областного Собрания депутатов Ольга Виткова.



