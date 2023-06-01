В Онежском районе начался принудительный снос самовольных построек

Прокуратурой области обеспечен контроль исполнения судебного решения о сносе самовольных строений в Онежском районе.

По иску Онежского межрайоного прокурора решением Онежского городского суда Архангельской области от 23.10.2018 на владельца самовольных построек возложена обязанность освободить незаконно занятый лесной участок, расположенный на побережье Белого моря, от строений, демонтировать ограждение – забор, после чего провести рекультивацию высвободившегося лесного участка.

В связи с непринятием мер к сносу строений решение суда направлено на принудительное исполнение в службу судебных приставов.

По результатам принятых прокуратурой области мер службой судебных приставов для исполнения решения суда привлечена специализированная подрядная организация, которая 08.08.2023 приступила к сносу незаконных построек.

Реальное исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры области.