Дмитрий Морев оценил социальную инфраструктуру Цигломени

Глава Архангельска поделился впечатлениями от рабочей поездки:

- Строительство социальных домов в Цигломени близится к завершению. Мы проанализировали, насколько школы и сады посёлка готовы принять новичков.

В Цигломени открыто три корпуса детского сада №123. Центральное здание расположено вблизи квартала новостроек – в нем работает 12 групп, и свободные места ещё есть. А при необходимости обновим третий этаж для открытия двух дополнительных групп.

Две школы Цигломени – №69 и №73 – не перегружены, в каждой учится около 400 детей. Новых учеников любого возраста готовы принять в школы.

С рабочими местами проблем тоже нет: в Цигломени успешно работает филиал крупнейшего в Архангельске 25 лесозавода – это более 2000 сотрудников, и предприятие развивается.

Всего в посёлке сейчас строится шесть многоквартирных домов общей площадью около 20 тысяч кв. метров. Уже идут фасадные работы и отделка помещений. Преимуществом в этих домах будут свои автономные газовые котельные. Такой вариант значительно дешевле, и жильцы смогут самостоятельно контролировать уровень тепла в домах.

Здесь успешно работает филиал спортивной школы «Искра» на ул. Ленинской и Исакогорско-Цигломенский культурный центр, которые могут посещать и взрослые, и дети.

В новом квартале появятся спортивные, детские площадки, а сейчас вокруг этих домов ведется благоустройство: идет планировка территории, начали устанавливать бордюрный камень и укладывать тротуарную плитку.

Совместно с департаментом транспорта прорабатываем проект ремонта дороги улицы Цигломенской. Работы запланированы на следующий год.