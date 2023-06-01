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В Цигломени завершается строительство социального жилья

Стройка идет в рамках программы расселения из аварийного жилья, а также является важнейшим приоритетом народной программы «Единой России».

В сентябре в Цигломени в эксплуатацию будут сданы три трехэтажных и три четырехэтажных здания на 372 квартиры. 30 квартир предназначены для детей-сирот. Дома построены из кирпича, а фасады утеплены.

Сумма застройки составила 1,4 млрд рублей, большая часть из них - средства федерального бюджета. 

В настоящий момент завершаются фасадные работы, скоро застройщик приступит к отделке помещений. Уже подведены все инженерные сооружения.

Во время строительства возникли проблемы с организацией централизованного теплоснабжения зданий, поэтому подрядчиком, решено было установить газовые котлы. В каждом доме будет газовая котельная с рабочим и резервным котлами. Такой вариант значительно дешевле, и жильцы смогут самостоятельно контролировать количество тепла в доме.

Строительную площадку посетил председатель комитета областного Собрания по жилищной политике и коммунальному хозяйству Виктор Заря.

«В этих домах квартиры от одной до четырех комнат, почти все с индивидуальной планировкой. Необходимо было предусмотреть, чтобы по площади они были не меньше расселяемых квартир конкретных жильцов и не превышали определенных параметров. Строителям это удалось, более того, в угловых подъездах будет жилье для людей с ограниченной мобильностью», – рассказал Виктор Заря.

Во дворе появятся спортивные и детские площадки, парковка, застройщик озеленит территорию. Строительная организация взяла на себя дополнительно задачу по установке футбольного и баскетбольного полей.

В сентябре 2024 года завершается программа по переселению северян из аварийных домов. До этого времени в области необходимо сдать 74 многоквартирных дома, из них 9 домов в Архангельске. В текущем году планируется завершить строительство 47 социальных домов.

«Федеральная программа, которая позволяет строить и расселять аварийное жилье, очень востребована в Архангельске, и ее реализация ведется по плану. Контроль за ходом строительства осуществляется на постоянной основе, что гарантирует эффективное и своевременное выполнение федерального проекта»,– прокомментировал депутат Архангельской городской Думы Владимир Хотеновский.

02 август 12:49 | : Экономика

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