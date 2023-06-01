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Глава Архангельска: «Предатель Пригожин отдает отчет своим преступным действиям»

Заявление Дмитрия Морева:

- Здравствуйте, уважаемые архангелогородцы!

 Многие из вас уже в курсе новостей, которые приходят с юга нашей станы. Я имею ввиду предательство руководителя ЧВК «Вагнер» Пригожина, а по-другому это не назвать. Те интонации, те слова, которые он транслирует в некоторых своих каналах, свидетельствуют: он отдает отчет своим преступным и предательским действиям.

 Уверен, что безопасность нашей страны будет сохранена нашим верховным главнокомандующим – Президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Не сомневаюсь, что попытка мятежа провалится в самое ближайшее время. Причин для паники нет, но все мы должны четко отдавать себе отчет: это предатель, это враг нашего государства, нашего конституционного строя. Именно так мы к нему должны относиться.

 В Архангельске мы все работаем, чтобы обеспечить безопасность на улицах нашего города. Запланированные на выходные мероприятия не отменяются.

24 июнь 13:33 | : Политика

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