Глава Архангельска: «Предатель Пригожин отдает отчет своим преступным действиям»

Заявление Дмитрия Морева:

- Здравствуйте, уважаемые архангелогородцы!



Многие из вас уже в курсе новостей, которые приходят с юга нашей станы. Я имею ввиду предательство руководителя ЧВК «Вагнер» Пригожина, а по-другому это не назвать. Те интонации, те слова, которые он транслирует в некоторых своих каналах, свидетельствуют: он отдает отчет своим преступным и предательским действиям.



Уверен, что безопасность нашей страны будет сохранена нашим верховным главнокомандующим – Президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Не сомневаюсь, что попытка мятежа провалится в самое ближайшее время. Причин для паники нет, но все мы должны четко отдавать себе отчет: это предатель, это враг нашего государства, нашего конституционного строя. Именно так мы к нему должны относиться.



В Архангельске мы все работаем, чтобы обеспечить безопасность на улицах нашего города. Запланированные на выходные мероприятия не отменяются.