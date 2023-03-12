Евгений Попов станет заместителем главы Северодвинска

Игорь Арсентьев продолжает формировать свою команду. Его многолетний соратник Евгений Попов займет пост Андрея Силина, который переходит на должность начальника отдел гражданской защиты населения в администрации Северодвинска.

Напомним, Арсентьев и Попов начинали совместную работу в ЛДПР, откуда вышли примерно в одно и тоже время (Попов был исключен). После назначения Арсентьева на пост главы Плесецкого района, Попов стал руководителем его аппарата, а после ухода первого на работу в Архангельск в течении нескольких месяцев возглавлял Плесецкий округ в ранге исполняющего обязанности.

Месяцем ранее Попов пришел на работу в администрацию Северодвинска на позицию советника главы города. Уже тогда наши наблюдатели предсказывали, что это не окончательное кадровое решение.