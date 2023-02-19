Поморье политическое. На праймериз заявились "тяжеловесы"

Победители предварительного голосования будут представлять партию на выборах в сентябре этого года.

Напомним, что в сентябре, в Единый день голосования, в Архангельской области состоятся выборы депутатов областного Собрания и Архангельской Гордумы и ряда районных собраний и муниципальных образований.Чтобы получить поддержку «Единой России», будущие кандидаты в депутаты обязаны пройти процедуру предварительного голосования, которая стартовала 6 марта.

Подал документы для участия в предварительном голосовании и Михаил Федотов. В Архангельской городской Думе он возглавляет постоянную комиссию по вопросам экономики и инвестиционной политики. Избран депутатом от Маймаксанского округа. Планирует продолжить развитие округа в новом созыве.

В качестве основной деятельности руководит строительным предприятием ООО «Эталон». Создал несколько успешных компаний. Окончил Архангельский государственный технический университет по специальности инженер. Продолжает постоянно совершенствоваться и развиваться, на его счету множество курсов повышения квалификации, в т.ч. стажировки MBA Экономического университета МГУ. В настоящее время завершает обучение в московской школе управления СКОЛКОВО.

Увлекается боксом, плаванием, альпинизмом. Так в прошлом году депутат покорил самый высокий вулкан Азии – Демавенд в Иране, высотой в 5000 метров в составе команды известного путешественника Федора Конюхова. Женат, имеет двоих детей.

Помимо прочего Михаил Федотов - председатель Общественного совета Маймаксанского округа. Одно из главных направлений его депутатской деятельности - развитие массового спорта в округе. При его финансовой поддержке в п. Экономия установлена воркаут-площадка и отремонтирована спортплощадка у школы № 59. Оказывает поддержку в реализации социальных проектов общественных организаций. Например, в обустройстве общественной территории у памятника «Землякам-маймаксанцам, защитникам Родины». Благодаря настойчивой позиции депутата в части благоустройства на общественной территории у КЦ «Маймакса» и ряде улиц Маймаксанкого округа установлено дополнительное уличное освещение, осуществляется ремонт дворовых проездов, выполняется отсыпка и грейдирование дорог третей категории, жители о. Бревенник могут пользоваться переправой бесплатно.

«Подал необходимый пакет документов для участия в предварительном голосовании партии «Единая Россия». На мой взгляд, данный этап является очень важным, поскольку позволяет обеспечить конкурентность, открытость и легитимность выборов в целом.

За последние пять лет вместе с жителями Маймаксы нам удалось решить много вопросов в части благоустройства, развития спорта и социальной сферы.

Во время депутатской работы познакомился со многими активистами и неравнодушными маймаксанцами, которые душой и сердцем болеют за свою малую Родину. Чтобы была возможность в дальнейшем продолжить эту совместную работу, решил принять участие в предварительном голосовании «Единой России», - рассказал народный избранник.

Решил поучаствовать в предвыборной гонке экс-министр спорта Архангельской области Андрей Багрецов.

По специальности – инженер-строитель, в т.ч. имеет дополнительное образование в сфере менеджмента в индустрии спорта, управления персоналом, управления проектами в спорте. В течение 5 лет возглавлял Региональный центр развития спорта «Водник». При нем велась работа по развитию игровых видов спорта во всех муниципалитетах и подготовка сборных команд. Ежегодно на территории Поморья проводилось более 400 областных, всероссийских и международных турниров. Водник стал оператором тестирования ГТО, в том числе среди инвалидов. При непосредственном участии и руководстве Андрея Багрецова в рамках Международного Арктического форума были проведены первые Зимние Арктические игры.

В 2017 году его ждало назначение на пост руководителя агентства по спорту Архангельской области. В дальнейшем оно было реорганизовано в Министерство спорта. Результатом его работы стала система подготовки спортивного резерва в государственных и муниципальных организациях.

Под руководством Андрея Багрецова впервые в 2019 году состоялся конкурс на предоставление субсидий муниципалитетам на софинансирование для приобретения спортивного инвентаря и оборудования. Конкурсы реализуются и по сей день. Он активно занимался привлечением федеральных средств на строительство крупных спортивных объектов. Так, приобретены льдозаливочные машины для СШОР «Поморье», завершено строительство скалодрома в Северодвинске и футбольного поля в Няндомском районе, в Архангельске построен ФОК.

Жизнь самого Андрея Багрецова неразрывно связана со спортом. В студенчестве был капитаном сборной команды по баскетболу, в составе сборной стал победителем студенческой лиги России. На протяжении 6 лет - главный тренер мужской сборной команды Архангельской области по баскетболу, а затем президент и главный тренер баскетбольного клуба «Экспресс». Инициировал создание федерации баскетбола Архангельска. При его непосредственном участии было возобновлено проведение первенства города по баскетболу. Стал основателем Школьной баскетбольной Лиги «КЭС-БАСКЕТ». Ежегодно в региональном Чемпионате Лиги принимают участие более 250 школьных команд из всех районов области.

«Всю сознательную жизнь занимался спортом, сначала как спортсмен, тренер, потом общественник и министр. Я за здоровый образ жизни, равные возможности для лиц с ОВЗ в плане доступности спортивных объектов. Хочу продолжить оснащение региона спортивной инфраструктурой, улучшение условий для тренеров, молодых спортсменов, чтобы они могли найти себя на малой Родине. Считаю необходимым построить в регионе универсальную крытую ледовую арену для хоккея с мячом, конькобежного и других видов спорта, где спортсмены смогли бы тренироваться круглогодично.

Очень хочется к 100-летнему юбилею клуба «Водник», чтобы команда снова стала чемпионом, завоевала 10-ое золото, то о чем мечтают тысячи болельщиков. Для этого необходимы дополнительные средства из бюджета спортивным учреждениям, на реконструкцию спортивной арены, на поддержку детских команд, которые должны стать достойной заменой в будущем, для увеличения зарплаты детских тренеров», - рассказал кандидат.

Андрей Багрецов подал документы в областное Собрание по 23 избирательному округу – это Няндомский и Шенкурский округа. Андрей Вячеславович на протяжении 5 лет был куратором Няндомского района, знает специфику округа, много общался с жителями, за это время округ прирос спортивными объектами.

Регистрация избирателей будет проходить на сайте pg.er.ru с 17 апреля по 26 мая с верификацией через портал «Госуслуги». Отдать свой голос за кандидатов избиратели смогут с 22 по 28 мая 2023 года.