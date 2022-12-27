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Фракция "Единая Россия" в АОСД поддержит закон о "детях войны"

Депутаты фракции «Единая Россия» в облсобрании поддержали инициативу Александра Цыбульского. 

Депутаты фракции «Единая Россия» в Архангельском областном Собрании сегодня обсудили инициативу губернатора Архангельской области Александра Цыбульского об установлении статуса «Дети войны» в Архангельской области.

«Основная идея заключается в том, чтобы разработать для «детей войны» новые меры поддержки, которые не должны дублировать уже существующие.

Все эти люди уже достаточно преклонного возраста, в отношении них действуют разные социальные льготы. Самое главное, чтобы вносимые на рассмотрение предложения не уменьшали действующие меры поддержки, а дополняли их», - ранее заявил Александр Цыбульский.

Вопрос признания статуса «дети войны» неоднократно поднимался в обществе. Это одна из многочисленных категорий граждан, а их представители – активные общественники. 

Депутаты в свою очередь не раз выходили на федеральный уровень с предложением принять закон на всей территории России. Но вопрос так и не был решен. В связи с этим Александр Цыбульский весной 2022 года поручил рабочей группе во главе с заместителем председателя правительства Олесей Старжинской проработать «наболевшую» тему. Ведь до этого никогда не удавалось прийти к единому пониманию, кого же можно назвать «ребенком войны», точнее в какой период должен был родиться человек, чтобы считаться таковым. Вопрос упирался в даты – никого не хотелось обидеть или вызвать общественное негодование. 

«Практически каждый раз на встречах с ветеранскими организациями каждый депутат сталкивался с этим вопросом: «Когда вы признаете «детей войны»? Многие обижались, но и мы не могли принять решение, пока не был достигнут консенсус всех сторон», - дополнил руководитель фракции «Единая Россия» в Архангельском областном Собрании депутатов Иван Новиков.

Глава региона поручил создать рабочую группу с участием депутатов и представителей общественности. Одной из ее основных задач является определение периода рождения людей, которые могут быть отнесены к статусу «дети войны».

Изучение опыта других регионов России, в которых уже определен статус «дети войны», показало, что на территории страны применяются разные подходы к определению дат рождения таких граждан.

 На основании представленных участниками рабочей группы предложений принято решение определить период рождения жителей Архангельской области для присвоения им статуса «дети войны» с 1 января 1927 года по 31 декабря 1945 года.

Так же учитываются граждане, прибывшие из новых регионов – на данный момент это 17 человек.

Иван Новиков заявил, что сегодня фракция «Единой России» приняла решение рассмотреть законодательную инициативу и консолидировано поддержать законопроект на ближайшей февральской сессии.

«Вопрос о предоставлении мер социальной поддержки будет рассматриваться на всех этапах разработки и принятия закона при участии жителей Поморья, которые получат статус «дети войны». Депутаты от «Единой России» проведут встречи с ветеранскими организациями в муниципальных образованиях, с «детьми войны» с целью разъяснить суть законопроекта и собрать предложения о содержании необходимых мер социальной поддержки», - заявил Иван Новиков.

О результатах деятельности рабочей группы сообщила Олеся Старжинская.

«Всего на территории региона проживают 45060 граждан, которые могут получить статус «дети войны». На сегодняшний момент по результатам всех проведенных консультаций, и в первую очередь с представителями общественных организаций, абсолютно четко понятно, что этот статус нужно устанавливать, поскольку люди этого очень ждут».

Законопроект закрепляет статус «дети войны», но пакет конкретных льгот и преференций, которыми сможет пользоваться эта категория граждан будет еще дорабатываться.

«Надеюсь, на ближайшей сессии в феврале, «дети войны» обретут долгожданный статус. В этом законопроекте заложен ряд смыслов. Самый главный – это забота и внимание каждому «ребенку войны», - отметила на заседании фракции «Единой России» Олеся Старжинская.

Наибольшее количество вопросов вызывает перечень мер социальной поддержки. Многие из «детей войны» уже имеют льготы, относятся к блокадникам или узникам концлагерей, инвалидам или ветеранам труда. Самая большая категория – труженики тыла.

Есть группа граждан, это 3426 человек, вообще не получающая льгот. В основном это домохозяйки, всю жизнь прожившие в селах и официально не работавшие, бывшие заключенные и просто нигде не работавшие граждане.

Чтобы исключить социальную несправедливость - дублирований или сокращений имеющихся льгот быть не должно. Также нет единого мнения и у самих «детей войны» - у всех запросы разные. 

В качестве мер поддержки обсуждается: компенсация расходов на оплату ЖКУ, ежемесячная или ежегодная выплата на приобретение дров, единовременная выплата на газификацию домов, внеочередное оказание медицинской помощи, предоставление услуг на санаторно-курортное лечение в центре «Родник», бесплатный проезд в общественном транспорте.

 Есть предложение и по оплачиваемому перелету, там, где единственным видом транспорта является воздушный. Бесплатное посещение учреждений культуры и искусства. Приобретение и установка противопожарных извещателей.

Статус, как и меры поддержки, будут предоставлены автоматически.

«Установление статуса «Дети войны» - это признание тяжелейшего жизненного пути людей, детство которых совпало с годами Великой Отечественной войны, а молодость - с годами восстановления и развития народного хозяйства в послевоенный период, а также признания на государственном уровне вклада детей войны, проживающих в Поморье, в победу над фашисткой Германией», - отметила Олеся Старжинская. 


07 февраль 09:52 | : Политика

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