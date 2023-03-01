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Вилегодский округ Архангельской области впервые возглавила женщина

Вчера на внеочередной сессии местного Совета депутатов в финальном туре конкурса на замещение вакантного места главы победила Оксана Аникиева.

Бывший окружной руководитель Алексей Аксенов перешел на позицию регионального министра спорта в конце прошлого года.

Напомним, выборы главы Вилегды изначально складывались непросто. На первый объявленный конкурс не было подано ни одной заявки (подробности в материале «Вилегодский конфуз»).

Ранее Оксана Валерьевна возглавляла Вилегодский комплексный центр социального обслуживания. Также она была Общественным представителем губернатора Поморья в Вилегодском районе и заместителем председателя Совета депутатов.

Особо отмечается, что это первая представительница прекрасного пола во главе Вилегды за всю историю.

25 март 08:16 | : Политика

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