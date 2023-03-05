Обыкновенный цинизм. Коммунист Гревцов не извинился перед ученым Розингом

Сегодня в Архангельске произошло значимое культурное событие - гимназии № 24 присвоено имя российского, советского учёного Бориса Львовича Розинга.

Кроме министра связи и информационных технологий Архангельской области Павла Окладникова и директора департамента образования городской администрации Светланы Базановой, на официальной церемонии присутствовал первый секретарь Архангельского обкома КПРФ Александр Гревцов.

Последний отписался о событие в социальной сети ВКонтакте. Упомянув о профессиональных заслугах ученого (изобретение телевидения и много с этим связанное), главный коммунист Поморья на голубом глазу рассказывает о такой печальной странице в биографии Бориса Львовича:

«В 1930 году он был осужден «за финансовую помощь контрреволюционерам» и сослан в рабочий посёлок Лименда под Котласом. Затем по настоятельным просьбам научного сообщества был переведён в Архангельск, где преподавал в Архангельском лесотехническом институте. Умер в Архангельске 20 апреля 1933 года. Похоронен на Вологодском кладбище Архангельска».

И ни слова извинения, ни покаяния за перегибы, просто констатация факт. Знающим историю своей страны несложно представить, где оказался бы знаменитый учёный в 37-м, не скончайся он в 33-м. Сейчас бы его могила находилась в списке безымянных, которым несть числа.

Напомним, КПРФ считает себя продолжателем дел и традиций КПСС-ВКП(б), а соответственно несет ответственность за допущенные ошибки.