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Каргопольский округ послал жителям Донбасса автотехнику

Сторонник «Единой России» Иван Сергеев в очередной раз отправился на Донбасс, чтобы передать технику военным.

В сборе гуманитарной помощи участвовали не только жители Каргопольского округа, но из соседних районов и других областей.

Помимо посылок для бойцов, мирных жителей и детей Донбасса, добровольцы отправили технику. Из Каргопольского округа в ЛДНР были направлены автомобили УРАЛ и УАЗ. Активисты, в преддверии поездки, отремонтировали и покрасили технику.

«Единая Россия» выражает благодарность:

1. Александрову Николаю, члену партии  - за подаренный бойцам Донбасса УРАЛ;

2. Шаньгину Роману - за подаренный военным УАЗ;

3. Денису Глущевскому, члену партии  - за аккумуляторы для УРАЛа;

4. Андрею Шахову - за помощь в ремонте, подготовке УАЗика;

5. Кононову Александру и Сергееву Руслану - за творческую перекраску УРАЛа;

6. Парыгину Александру и Коротяеву Сергею - за подготовку и переоборудование УРАЛа.

За материальную помощь в подготовке, покраске и перегонке УРАЛа и УАЗика на Донбасс благодарим:

Калитинский клуб совместно с Советом ветеранов и жителями деревни Калитинка, внесшим существенный вклад в общее дело, Оводова Павла, Овсянникова Василия, жителей деревни Нокола, Бабкину Любовь Борисовну, члена партии «Единая Россия», работницу Ряговской библиотеки, организовавшую гуманитарный сбор среди жителей деревни Рягово.

 

07 декабрь 17:37 | : Политика

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