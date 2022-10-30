Каргопольский округ послал жителям Донбасса автотехнику

Сторонник «Единой России» Иван Сергеев в очередной раз отправился на Донбасс, чтобы передать технику военным.
В сборе гуманитарной помощи участвовали не только жители Каргопольского округа, но из соседних районов и других областей.
Помимо посылок для бойцов, мирных жителей и детей Донбасса, добровольцы отправили технику. Из Каргопольского округа в ЛДНР были направлены автомобили УРАЛ и УАЗ. Активисты, в преддверии поездки, отремонтировали и покрасили технику.
«Единая Россия» выражает благодарность:
1. Александрову Николаю, члену партии - за подаренный бойцам Донбасса УРАЛ;
2. Шаньгину Роману - за подаренный военным УАЗ;
3. Денису Глущевскому, члену партии - за аккумуляторы для УРАЛа;
4. Андрею Шахову - за помощь в ремонте, подготовке УАЗика;
5. Кононову Александру и Сергееву Руслану - за творческую перекраску УРАЛа;
6. Парыгину Александру и Коротяеву Сергею - за подготовку и переоборудование УРАЛа.
За материальную помощь в подготовке, покраске и перегонке УРАЛа и УАЗика на Донбасс благодарим:
Калитинский клуб совместно с Советом ветеранов и жителями деревни Калитинка, внесшим существенный вклад в общее дело, Оводова Павла, Овсянникова Василия, жителей деревни Нокола, Бабкину Любовь Борисовну, члена партии «Единая Россия», работницу Ряговской библиотеки, организовавшую гуманитарный сбор среди жителей деревни Рягово.