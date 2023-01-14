В Архангельской области начал работу партийный проект "Цифровая Россия"

Это новый проект «Единой России». Его цели - сформировать цифровую среду, которая будет доступной и благоприятной для всего населения России, сделать Россию самой комфортной страной для работы и жизни ИТ-специалистов, поддержать разработку и использование отечественных цифровых продуктов, поддержать ИТ-предпринимательство, а также цифровизация социальной сферы и экономики.

Главный вопрос в повестке – как мотивировать выпускников IT специальностей остаться в регионе, и как сделать этих специалистов привлекательными и востребованными для предприятий региона.

«Наша сегодняшняя задача, как на федеральном, так и на региональном уровне – это сохранение IT кадров, в частности с помощью целевого обучения. Это дает частичную гарантию, что студент, отучившийся в вузе, вернется к нам в регион и, по крайней мере, три года проработает, и возможно при должных условиях останется здесь», - выразил мнение министр связи и информационных технологий Архангельской области Павел Окладников.

Целевое обучение нужно вводить и в колледжах. Если раньше конкурс в Архангельском колледже телекоммуникаций был конкурс 2-3 человека на место, то сейчас 8 человек. Актуальность направления только растет. Потенциально на базе колледжа телекоммуникаций планируется сформировать программу высшего профессионального образования.

Абитуриенты-целевики проходят по отдельной квоте для поступления вне конкурса. Однако, выпускников колледжей вне конкурса в вуз не принимают. Есть еще ряд ограничений, которые необходимо устранить. Так, например, при заключении договора о целевом обучении со студентом колледжа у работодателя нет обязательств по материальной поддержке. На заключение договора имеют право государственные предприятия или частично государственные компании. Коммерческие организации остаются в стороне.

Важную роль играет ранняя информированность о возможностях работы в регионе. Компании и ВУЗы могут «разбирать» успешных учащихся еще в школах.

«Мы уже посещаем школы, разговариваем с учениками, рассказываем им об IT направлении САФУ, о колледже коммуникаций. Готовы информировать и о целевой программе. Для школьников это очень ценно. Можем провести онлайн собрание для учеников и отдельно для родителей. Чтобы и родители понимали, что в Архангельске есть возможности и есть перспективы. Чаще всего родители отговаривают своих детей поступать здесь», - рассказала координатор партпроекта в регионе, заместитель директора Центра защиты информации «Шартрез» Евгения Незговорова.

«Думаю, не все школьники знают о возможности за счет государства пройти бесплатные курсы «Код будущего» по программированию. Это отличная возможность и о ней нужно рассказывать везде и как можно больше и лучше включить в школьную программу», - добавила она.

Программа «Код будущего» проходит под эгидой федерального проекта «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли»

Говорили и о том, что нужно привлекать крупных федеральных игроков как «Авито», «Тинькофф», «МТС» открывать региональные офисы в Архангельске. Этому способствует упрощенный налоговый режим в Арктической зоне. Например, резидент АЗРФ может получить землю без торгов, платить страховые взносы за работников всего 7,5 % вместо 30 %.Пока для IT-шников, к сожалению, Архангельск не самый привлекательный город, даже несмотря на наличие IT-парка.

«Самому работодателю, если он заинтересован во взращивании для себя грамотных, компетентных специалистов необходимо прикладывать к этому усилия, активно участвовать в внесении изменений в образовательный процесс, вносить конкретные предложения по улучшению компетенций студентов, курировать их во время учебы, в прямом смысле воспитывать IT кадры», - говорит из собственного опыта Евгения Незговорова.

Она также отметила, что многие выпускники устраиваются на работу без элементарных знаний деловой этики, ответственности, коммуникации и других навыков soft skills. Без работы психолога и обучению дополнительным навыкам в колледже и ВУЗе не обойтись.

Министерство готово контролировать учебный процесс через специально созданные комиссии, а предприниматели проводить раз в месяц классные часы со школьниками.

В ближайшей перспективе создание IT календаря событий, проведение не только разовых, а ежегодных мероприятий, чемпионатов, хакатонов, грантовые конкурсы с конкретными заказами от бизнеса и органов власти, что будет интересно молодых специалистам.

В прошлом году на фестивале «Белый июнь» впервые была организована IT секция. Ее планируют сделать традиционной. В планах на очередной фестиваль, в том числе на площадку информационных технологий собрать представителей СЗФО.

На выходе - сайт для IT сообществ Архангельской области, где будут собраны актуальные правовые документы, полезные сервисы для компаний, информация о грантовых конкурсах и другое.

«Мне будет приятно, если у нас в области взрастят специалистов, которые начнут здесь свой стартап, откроют компанию, про которых потом скажут, что они из Архангельска. Как про ребят из Вологды, основавших «Playrix» - компанию мобильных игр», - добавил основатель сервиса по доставке еды «Чиббис» и член общественного совета партпроекта Павел Вепрев.

Компанию создали студенты из Вологды, сейчас она одна из самых успешных издателей мобильных игр в мире.

Министерство в свою очередь предлагает помощь в виде целевой грантовой поддержки организациям, заключающим договор со студентом, компенсируя расходы на стипендию. Организацию рабочих мест за счет гранта. Профильные мероприятия в школах и СПО, методологическую помощь в составлении договоров на целевое обучение.