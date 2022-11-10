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В правительстве Архангельской области появился новый министр

Напомним, незадолго до Нового года свой пост министра спорта в добровольно-принудительном порядке покинул Андрей Багрецов, чья деятельность неоднократно подвергалась критике как со стороны неравнодушной общественности, так и первых лиц региона.

Сегодня стало известно – означенную должность занял Алексей Аксенов. И это фактически переход с поста главы Вилегодского района в управление областью.

Новый глава спортивного ведомства был представлен на утренней планерке непосредственно губернатором Александром Цыбульским и получил вот такое напутствие:

- Алексей Юрьевич, уверен, что все свои знания, опыт, умения и энтузиазм вы приложите к тому, чтобы такое важное для Архангельской области направление, как развитие физкультуры и спорта, получило новый импульс. Проекты и приоритеты, которые мы обозначали в этой сфере на протяжении последних двух лет, должны получить динамику. Мы ждем от вас в первую очередь инициатив и неравнодушного отношения к делу.

Прозвучало и ответное слово нового министра:

– За девять лет работы и жизни в районе Виледь стала для меня родным и близким местом. Благодарен профессиональному коллективу администрации округа, депутатам, активистам, всем, кто поддерживал, давал ценные советы. Уверен, в новой команде также слаженно будем работать над выполнением всех поставленных задач. 

Из объективки: Алексей Аксенов имеет хороший управленческий опыт – несколько лет до назначения на должность главы Вилегодского района в 2016 году он работал заместителем главы муниципального образования, курируя социальные вопросы, сферу образования и культуры.

10 январь 15:03 | : Политика

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