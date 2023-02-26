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Руководитель школы «Меломаника» Андрей Юрец – проводник к вершинам эстрадного Олимпа

Школа вокала «Меломаника» - https://melomanica.ru/ работает в Москве с 2016 года, и за это время на счету у ее выпускников накопилось немало достижений в музыкальной сфере. Они делили крупнейшие сцены со знаменитыми артистами, давали масштабные сольные концерты, одерживали победы в крупнейших конкурсах всероссийского и международного уровня, участвовали в телевизионных проектах, записывали собственные треки и снимали клипы.

У истоков «Меломаники» стоял ее бессменный руководитель Андрей Юрец – человек, способный дать богатейшие знания из мира музыки, поскольку знаком с ним не понаслышке и, без преувеличения, живет в нем.

Андрей – педагог с 15-летним стажем, посвятивший себя преподаванию эстрадно-джазового вокала. Он неоднократно становился лауреатом фестивалей в России и за рубежом. Успешно выступал в роли продюсера. Основал франшизу вокальных конкурсов «VOICE MASTER». Принимал участие в телепроектах:

• «Шанс»;

• «Х-ФАКТОР»

• «Фабрика звезд»;

• «Отбор на Евровидение».

«Они смогли! Ты следующий!»

Эти слова Андрей Юрец избрал в качестве девиза своей школы. На примере успешных учеников он доказывает, что каждый, у кого есть искреннее стремление к самосовершенствованию, способен добиться впечатляющих высот на поприще вокала. А его выпускникам есть чем похвастаться: они выступали и одерживали блестящие победы на вокальных конкурсах и в телепроектах от ведущих каналов, среди которых – Первый канал, ЖАРА ТВ, Music Box Gold.

Работая со своими подопечными, Андрей Юрец использует наработки педагогов из Европы и США, усовершенствованные благодаря собственному опыту. Своей основной задачей он считает раскрытие индивидуальности ученика – той самой «фишки», которая делает исполнителя уникальным, помогает слушателю запомнить его.

Андрей убежден: подобная особенность есть у каждого, просто не все видят ее. Кому-то мешают рамки строгие академические правил, где все, что в них не вписывается, стремятся исправить. Кто-то ориентируется на признанных мэтров жанра или просто любимых исполнителей. Андрей Юрец не сомневается: если заглянуть за эти границы, можно обнаружить много интересного. Этому он и его коллеги-преподаватели учат в «Меломанике».

Творчество рука об руку с техникой

Найдя в своем ученике изюминку, отличающую его от коллег по певческому цеху, Андрей Юрец развивает ее, ставя на «технические рельсы». Еще А.С. Пушкин писал: «Ремесло поставил я подножием искусству; а искусство подножием к славе». Этот принцип зарекомендовал себя много сотен лет назад. Поэтому в школе вокала «Меломаника» уделяется значительное внимание технической составляющей обучения:

• постановке голоса;

• работе с дыханием;

• использованию резонаторов;

• дикции и развитию речевого аппарата.

Педагогическая практика не только в вокале, но и в других сферах построена на обучении с раннего возраста, но Андрей Юрец не сомневается: начать занятия музыкой никогда не поздно. Преподаватели «Меломаники» не боятся вызовов, поэтому с готовностью работают с учениками любого возраста и дарят им не только знания и навыки, но и веру в свои силы и в то, что добиться звездных вершин может любой.

Отечественная эстрада – достойный конкурент зарубежной

Еще одно убеждение, которого придерживается Андрей Юрец, заключается в том, что российская сцена не уступает западной. Современные исполнители всех уровней привыкли ориентироваться на Европу и Америку и сравнивать себя и своих коллег с западными певцами и певицами. Нередко на страницах СМИ можно встретить выражения вроде «наша Лана дель Рей» или «русский Джастин Бибер». Однако Андрей Юрец и его коллеги по «Меломанике» не сомневаются: на сцене России также есть уникальные исполнители без мировых аналогов. Взять, к примеру, группу «Король и Шут», успех которой подтвердил одноименный сериал, который с первого эпизода обрел поклонников как среди фанатов команды, так и среди зрителей, далеких от панк-культуры.

В школе вокала «Меломаника» каждый может открыть в себе неповторимый вокальный талант в любимом музыкальном стиле, а также обучиться игре на фортепиано, гитаре и синтезаторе. Предусмотрены занятия для начинающих и профессионалов, в группах и индивидуально.

Андрей Юрец и его команда готовы стать проводниками к вершинам эстрадного Олимпа для всех желающих.

14 март 07:16 | : Разное

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