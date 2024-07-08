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Доля РФ в ТГК-2 будет передана в управление структуре «Газпром энергохолдинга»

Президент России Владимир Путин своим указом распорядился передать пакет находящихся в собственности государства акций ПАО «Территориальная генерирующая компания №2» (ТГК-2) в доверительное управление «Центрэнергохолдингу» (входит в ООО «Газпром энергохолдинг»). Указ опубликован на портале правовой информации. Об этом сообщает КоммерсантЪ.

РФ принадлежит 1,23 трлн обыкновенных и 283,37 млн привилегированных акций ТГК-2. В течение трех месяцев правительству необходимо заключить договор на доверительное управление акциями с учетом обязательств «Центрэнергохолдинга» по разработке плана финансового оздоровления ТГК-2 и способов дальнейшего распоряжения акциями.

В июле 2023 года Ленинский районный суд Ярославля по иску Генпрокуратуры изъял в пользу государства 83,4% акций ТГК-2. В их числе 9,5% акций «Кореса», 27% акций ООО «Долговое агентство», 14,5% акций Janan Holdings Ltd, 1,5% акций Litim Trading Ltd, около 7,3% акций Raltaka Enterprises Ltd и 23,59% акций Kostroma Kogeneratsiya Ltd.

О том, что акции ТГК-2 должны перейти под контроль ООО «Газпром энергохолдинг», «Ъ» сообщал в октябре прошлого года. В декабре 2023 года гендиректор «Газпром энергохолдинга» Денис Федоров говорил, что «акции в процессе передачи в Росимущество» и пока не переданы в управление компании.

 

23 июль 00:39 | : Деньги

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