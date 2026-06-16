Житель Северодвинска оказывал моральную поддержку ВСУ

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего жителя города Северодвинска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма и публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием сети Интернет).

По версии следствия, в 2025-2026 годах подозреваемый в открытом доступе в публичном чате одного из мессенджеров разместил комментарии, оправдывающие осуществление террористической деятельности украинскими военизированными объединениями, а также призывающие к ее осуществлению.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. По месту жительства подозреваемого проведен обыск, изъяты носители информации, имеющие значение для дела. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельской области.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.

Дело принято к производству следственным отделом по городу Северодвинску регионального следственного управления СК России.