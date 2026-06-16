Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Житель Северодвинска оказывал моральную поддержку ВСУ

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего жителя города Северодвинска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма и публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием сети Интернет).

 По версии следствия, в 2025-2026 годах подозреваемый в открытом доступе в публичном чате одного из мессенджеров разместил комментарии, оправдывающие осуществление террористической деятельности украинскими военизированными объединениями, а также призывающие к ее осуществлению.

 В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. По месту жительства подозреваемого проведен обыск, изъяты носители информации, имеющие значение для дела. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы.

 Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельской области.

 Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.

 Дело принято к производству следственным отделом по городу Северодвинску регионального следственного управления СК России.

 

17 август 08:53 | : Происшествия

Главные новости


"Год культуры" по-поморски. Памятник "Медикам Севера" закрыли от народа
СССР, который мы потеряли

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Август 2026 (203)
Июль 2026 (370)
Июнь 2026 (412)
Май 2026 (342)
Апрель 2026 (417)
Март 2026 (371)



Деньги


все материалы
«    Август 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20