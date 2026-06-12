Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Сиделец из Коряжмы пытался дезорганизовать работу своей колонии

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 29-летнего осужденного в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 321 УК РФ (применение насилия в отношении сотрудника места лишения свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности).

По версии следствия, 26 марта 2026 года в ФКУ ИК-5 УФСИН России по Архангельской области обвиняемый, будучи недовольным законными действиями сотрудника колонии, сопровождавшего его из прогулочного дворика, желая воспрепятствовать его служебной деятельности, угрожал представителю власти применением физической силы.  

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных УФСИН России по Архангельской области.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

 

 

24 июль 08:55 | : Происшествия

Главные новости


Ну а те, кто носит Levi’s... «Богатство» времен развитого социализма
Курс на комфорт. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июль 2026 (279)
Июнь 2026 (412)
Май 2026 (342)
Апрель 2026 (417)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)



Деньги


все материалы
«    Июль 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20