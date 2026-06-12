Сиделец из Коряжмы пытался дезорганизовать работу своей колонии

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 29-летнего осужденного в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 321 УК РФ (применение насилия в отношении сотрудника места лишения свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности).

По версии следствия, 26 марта 2026 года в ФКУ ИК-5 УФСИН России по Архангельской области обвиняемый, будучи недовольным законными действиями сотрудника колонии, сопровождавшего его из прогулочного дворика, желая воспрепятствовать его служебной деятельности, угрожал представителю власти применением физической силы.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных УФСИН России по Архангельской области.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.