Пацан из Шенкурска пропагандировал в Интернете терроризм

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего жителя Шенкурского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической).

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно-розыскной деятельности, представленных РУФСБ и УМВД России по Архангельской области.

По версии следствия, в ноябре 2025 года несовершеннолетний подозреваемый, являясь приверженцем праворадикальной идеологии, через сеть Интернет стал принимать участие в деятельности международной организации, которая признана террористической. В последующем подозреваемый создал в социальной сети открытый общедоступный канал, в котором размещал тематические видеоролики и пропагандировал идеологию и деятельность запрещенной организации.

Подозреваемый задержан. По месту его жительства проведен обыск, изъяты средства связи и предметы, имеющие значение для дела.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы. В процессе расследования будут выясняться причины и условия, способствовавшие совершению несовершеннолетним преступления.

Следственное управление предупреждает, что за участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической, Уголовный кодекс РФ предусматривает наказание до двадцати лет лишения свободы со штрафом.