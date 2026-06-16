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Пацан из Шенкурска пропагандировал в Интернете терроризм

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего жителя Шенкурского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической).   

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно-розыскной деятельности, представленных РУФСБ и УМВД России по Архангельской области.

По версии следствия, в ноябре 2025 года несовершеннолетний подозреваемый, являясь приверженцем праворадикальной идеологии, через сеть Интернет стал принимать участие в деятельности международной организации, которая признана террористической. В последующем подозреваемый создал в социальной сети открытый общедоступный канал, в котором размещал тематические видеоролики и пропагандировал идеологию и деятельность запрещенной организации. 

 Подозреваемый задержан. По месту его жительства проведен обыск, изъяты средства связи и предметы, имеющие значение для дела.

 Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении  задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы. В процессе расследования будут выясняться причины и условия, способствовавшие совершению несовершеннолетним преступления.

Следственное управление предупреждает, что за участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической, Уголовный кодекс РФ предусматривает наказание до двадцати лет лишения свободы со штрафом.

22 июль 08:52 | : Происшествия

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