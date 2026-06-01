Архангельские пацаны торговали информацией из Интернета

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении двух жителей города Архангельска в возрасте 16 и 17-лет, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 272 УК РФ и п. «а, в» ч. 3 ст. 272.1 УК РФ (неправомерный доступ и использование компьютерной информации, содержащей персональные данные, совершенные группой лиц по предварительному сговору, из корыстной заинтересованности).

По версии следствия, весной 2026 года несовершеннолетние подозреваемые за вознаграждение осуществляли противоправные действия в интересах третьих лиц. Они восстановили доступ к личному кабинету пользователя на одном из сайтов, привязанный к абонентскому номеру мобильной связи, и изменили пароль учетной записи. Указанные действия позволили продать заинтересованным лицам аккаунты пользователя на различных интернет‑сервисах.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельской области.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и соучастников преступной деятельности. Допрашиваются свидетели по делу.

Следствие ведет следственный отдел по Соломбальскому округу города Архангельска регионального следственного управления СКР.

Следственное управление разъясняет, что за неправомерный доступ и использование компьютерной информации, содержащей персональные данные, Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание до 6 лет лишения свободы.