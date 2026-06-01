Житель Сольвычегодска хладнокровно застрелил 20-летнего водителя

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 38-летнего жителя города Сольвычегодска в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, в 10 мая 2026 года утром на проезжей части дороги в городе Сольвычегодске обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений, возникших в ходе предшествовавшего конфликта, выстрелил свинцовой дробью из незарегистрированного охотничьего ружья в голову 20-летнему знакомому, находившемуся за рулем автомобиля. От полученного ранения пострадавший скончался на месте преступления.

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.



