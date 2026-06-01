Архангелогородец пугал своего должника осколочной гранатой

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего жителя города Архангельска, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение и хранение взрывных устройств) и ч. 3 ст. 30, п. «е, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом, из корыстных побуждений).

По версии следствия, 21 июня 2026 года вечером у многоквартирного жилого дома на улице Кирпичный завод в городе Архангельске подозреваемый потребовал у знакомого вернуть долг в размере 20 тысяч рублей, угрожая ручной осколочной гранатой, которую он незаконно приобрел. В результате противоправных действий подозреваемый и потерпевший получили серьезные травмы.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, переданных из органов МВД. Следствие ведет следственный отдел по Исакогорскому округу города Архангельска регионального следственного управления СКР.