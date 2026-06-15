В Архангельской области раскрыто убийство почти полувековой давности

Плесецкий районный суд согласился с позицией государственного обвинения и признал виновным жителя Плесецкого района по ст. 103 УК РСФСР (умышленное убийство, совершенное без отягчающих обстоятельств), который с 2022 года находится в международном розыске.

Установлено, что в мае 1977 года на проселочной дороге между деревнями Блинниха и Преснечиха Плесецкого района между подсудимым и его супругой произошла ссора на почве ее желания расторгнуть с ним брачные отношения. Весть о предстоящем разводе сильно разозлила мужчину и он нанес потерпевшей заранее припасенным топором не менее пяти ударов по голове, от которых женщина скончалась на месте.

Не остановило злоумышленника и нахождение в момент убийства на руках женщины их годовалой дочери. Тело убитой и находящегося с ней ребенка он оставил на месте преступления, а сам скрылся от правоохранительных органов.

На момент совершенного преступления мужчина был судим за совершение преступлений против собственности и подделку документов.

С 2022 года фигурант находится в международном розыске. Несмотря на отсутствие сведений о месте нахождения подсудимого, следственными органами собрана достаточная доказательственная база его причастности к совершению указанного преступления.

Приговором суда виновному назначено 6 лет 10 дней лишения свободы в исправительной колонии строгого режима по совокупности с неотбытым наказанием по приговору от 1976 года.

Срок постановлено исчислять с момента его фактического задержания и заключения под стражу.