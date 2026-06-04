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В Архангельской области дети все чаще становятся жертвами мошенников

Так, в полицию Архангельска с заявлением о мошенничестве обратилась мама 15-летней школьницы. Общаясь со стражами порядка, девочка рассказала, что в начале июня ей позвонил неизвестный. Мужчина сообщил, что злоумышленники получили доступ к личным данным ее родителей и перевели от их имени деньги террористической организации. Злоумышленник напугал, что родители могут на 20 лет оказаться в тюрьме, а ребенок – в детском доме. Собеседник убедил школьницу, что она может помочь своей семье, но предупредил, что если ребенок кому-то расскажет об этой ситуации, родители будут арестованы.

По указанию незнакомца девочка перешла в приложение для видеообщения, где с ней начали «работать» якобы сотрудники правоохранительных органов и Центробанка. Они сообщили о возможности проведения обыска в квартире и пообещали помочь найти выход из положения. Сначала ребенка заставили собрать все золотые украшения мамы и отправить их транспортной компанией якобы на экспертизу. Затем, следуя инструкциям, девочка взяла имевшуюся дома валюту, обменяла на рубли и перевела на сторонний счет по присланному QR-коду.

Десять дней злоумышленники полностью контролировали действия несовершеннолетней, связываясь с ней каждые два часа.

Тревогу подняла мама девочки, когда обнаружила пропажу украшений. Она стала расспрашивать дочку, и та рассказала ей о случившемся. Женщина обратилась в полицию. Общая сумма ущерба составила около одного миллиона рублей.

Аналогичным образом злоумышленники обманули и 16-летнего юношу, также жителя Архангельска. Запугав подростка арестом отца, телефонные мошенники склонили мальчика подобрать код от сейфа, взять хранившиеся в нем 50 тысяч рублей и валюту и перевести через банкомат на указанный счет.

Затем незнакомец попросил подростка взять телефон папы и с помощью программы для видеообщения показать имеющиеся в нем приложения. Обнаружив, что на гаджете установлен криптокошелек, незнакомец помог школьнику подобрать к нему пароль и с помощью присланного QR-кода перевести на сторонний счет 89 тысяч долларов. Общая сумма ущерба составила порядка 7 миллионов рублей.

Заметив странное поведение ребенка – мальчик постоянно общался с кем-то в телефоне, отказался ехать отдыхать на юг – родители насторожились и стали выяснять, что происходит. В ходе разговора испуганный подросток все им рассказал. 

По фактам мошенничества, совершенного в крупном и особо крупном размерах, возбуждены уголовные дела. Ведется следствие.

Сотрудники полиции обращаются к жителям региона с просьбой побеседовать с детьми и предупредить их о действиях мошенников!

Нередко телефонные аферисты пытаются обмануть несовершеннолетних под предлогом срочной помощи родителям.

Обязательное условия – все сделать быстро и никому об этом не говорить. Попросите их критично относиться к звонкам и сообщениям, поступающим с незнакомых номеров по телефону или в мессенджере и не совершать финансовых операций по указанию посторонних людей, кем бы они ни представлялись.

29 июнь 09:34 | : Происшествия

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