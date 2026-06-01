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В Архангельске задержан крупный наркоделец

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Архангельску в Соломбальском округе по подозрению в совершении наркопреступления задержан 23-летний нигде не работающий житель Октябрьского округа.

В ходе личного досмотра в поясной сумке и кармане куртки молодого человека изъят 21 сверток с неизвестным веществом, обмотанный изолентой, а также полимерный пакет с порошком белого цвета.

В ходе дальнейшей работы стражи порядка обнаружили более 10 тайников-закладок, которые уже успел оборудовать архангелогородец.

Согласно заключению специалиста Экспертно-криминалистического центра регионального УМВД изъятое признано синтетическим наркотиком в крупном размере.

По имеющейся информации, архангелогородец устроился работать в интернет-магазин, специализирующийся на распространении запрещенных веществ, в июне 2026 года. Несколько дней назад он забрал оптовую партию наркотиков, расфасовал в своей съемной квартире и разложил на территории Соломбальского округа, после чего был задержан полицейскими.

Злоумышленник сам является потребителем наркотических средств.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом «г» части 4 статьи 228.1 (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Санкция статей предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет. Ведется следствие.

 

26 июнь 15:04 | : Происшествия

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