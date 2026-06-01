В Поморье приезжая из Татарстана пыталась обмишурить вдову бойца СВО

В ОМВД России по Коношскому району поступило сообщение от коллег из Воронежской области, где сотрудники полиции задержали предполагаемого курьера телефонных мошенников – 23-летнюю жительницу Республики Татарстан. Одним из мест, откуда девушка по заданию своих кураторов забирала денежные средства, оказался поселок Коноша.

По имеющимся данным, вечером 29 мая злоумышленница встретилась с потерпевшей у железнодорожного вокзала, получила от нее более миллиона рублей, после чего отправилась в Москву, где через криптообменник перевела их на указанный счет.

В полицию Коношского района заявления о подобном мошенничестве не поступало.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили женщину, передавшую денежные средства девушке-курьеру. Ей оказалась 59-летняя жительница одного из местных поселков. До прихода оперативников северянка даже не подозревала, что стала жертвой мошенников. Оказалось, что потерпевшая передавала деньги курьерам в различных городах четыре раза.

Сначала пенсионерке позвонили якобы из Пенсионного фонда, сообщили о необходимости перерасчета пенсии и попросили назвать код из смс-сообщения.

Следующий звонящий в грубой форме обвинил северянку в переводе денежных средств террористам. Сообщив, что в отношении нее может быть возбуждено уголовное дело и ей грозит до 20 лет лишения свободы, он под угрозой ареста запретил рассказывать кому-либо о происходящим и перевел звонок якобы на сотрудника Центробанка. Последний пообещал посодействовать в решении вопроса, помог женщине установить на телефон специальное приложение для общения, а для сохранения сбережений убедил снять со счета крупную сумму и отвезти деньги для производства экспертизы в Москву.

Поверив в реальность происходящего, женщина отправилась в столицу, доехала на вызванном для нее такси до места встречи и передала назвавшему кодовое слово молодому человеку пакет с деньгами.

Вернувшись домой, пенсионерка продолжила общаться с «сотрудником Центробанка», сообщая по его просьбе подробности своей жизни. Узнав, что на счете женщины остались деньги, он убедил и их отправить на экспертизу.

Женщина отправилась в поселок Коноша, где около вокзала передала задержанной в Воронежской области девушке-курьеру более миллиона рублей.

Ситуация повторилась, когда у пенсионерки закончился срок вклада. В этот раз женщина с деньгами вновь отправилась в Москву. «Сотрудник Центробанка» все время был на связи и убеждал северянку, что отправленные ранее на экспертизу купюры оказались фальшивыми, их заменят и вернут владелице.

В середине июня, сняв все оставшиеся на счете денежные средства, женщина вновь передала их курьеру «для проверки», на этот раз отправившись на поезде в Вологду.

Собеседник контролировал каждый шаг. Только приход сотрудников полиции заставил северянку осознать, что она общается с телефонным аферистом, и написать заявление в полицию.

По факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Потерпевшая описала стражам порядка внешность встречавшихся с ней в разных городах курьеров. Ориентировки на них переданы коллегам из соседних регионов. Проведение оперативно-розыскных мероприятий продолжается.

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