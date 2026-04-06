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В Коряжме аморальный тип нашел банковскую карту и гульнул не по-детски

Прокуратурой г. Коряжмы утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя, обвиняемого по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (хищение денежных средств с банковской карты).

Установлено, что апреле 2026 г. на одной из улиц города обвиняемый обнаружил потерянную банковскую кредитную карту, после чего решил воспользоваться ею в личных целях. 

Для этого он проследовал в городские торговые точки, где покупал различные продукты питания, сигареты и алкоголь, которые в последующем употреблял. 

Вечером того же дня злоумышленник решил посетить популярный ресторан города. Отдыхая и развлекаясь до поздней ночи, виновник умудрился потратить в питейном заведении примерно 10 тыс. рублей, а всего незаконно распорядился денежными средствами потерпевшей на сумму 14 730 рублей, причинив владелице карты материальный ущерб.

Вину в совершении преступления обвиняемый признал полностью. Санкция статьи за указанное преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет. 

Уголовное дело направлено в Коряжемский городской суд для рассмотрения по существу.             

(фото с https://balreport.ru

10 июнь 14:07 | : Происшествия

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