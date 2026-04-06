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В северодвинском общежитии произошла кровавая драма на почве ревности

Северодвинский городской суд согласился с позицией государственного обвинения и признал виновным 44-летнего подсудимого по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

 Установлено, что в декабре 2025 года мужчина разорвал отношения с 51-летней жительницей Северодвинска и стал проживать с другой женщиной в соседней комнате общежития, расположенного на ул. Первомайская, д. 11 А в г. Северодвинске.

 Решив окончательно выяснить причину расставания, 14.01.2026 51-летняя женщина пришла по месту жительства обвиняемого, однако мужчина не желал общаться с ней, в связи с чем между бывшими сожителями произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес женщине ножом несколько ударов в жизненно важные органы, причинив тяжкий вред здоровью.

 Посчитав ножевые ранения достаточными для наступления смерти, мужчина покинул место преступления, однако смерть потерпевшей не наступила в связи с своевременным оказанием ей медицинской помощи врачами, которых вызвали соседи. 

 Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев  лишения свободы с  отбыванием в исправительной колонии строгого  режима. 

 Кроме того, судом удовлетворен иск потерпевшей о компенсации морального вреда  на сумму 600 тысяч рублей.

09 июнь 15:00 | : Происшествия

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