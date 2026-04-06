Молодая северодвинка накуролесила в Онеге

В ночное время, находясь на маршруте патрулирования, сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России «Онежский» заметили у дома по проспекту Ленина в городе Онеге припаркованный в неположенном месте автомобиль Nissan. В салоне находились две девушки с признаками алкогольного опьянения.

Водитель – 18-летняя жительница города Северодвинска – была отстранена от управления транспортным средством и на месте освидетельствована алкотектером. Проведенная процедура подтвердила, что девушка села за руль, употребив спиртное. Также установлено, что нарушительница не имеет права управления транспортными средствами, а иномарка, на которой она передвигается, угнана.

По предварительной информации, злоумышленница приехала в Онегу в гости к своей подруге. Приятельницы в компании молодого человека отметили встречу, после чего северодвинка предложила прокатиться. Воспользовавшись тем, что парень уснул, гостья взяла ключи от его машины и вместе с подругой поехала в магазин. Здесь автомобиль и был замечен сотрудниками Госавтоинспекции.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (неправомерное завладение транспортным средством). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Подозреваемая также привлечена к административной ответственности за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами.

Автомобиль возвращен потерпевшему.