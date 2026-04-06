Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Молодая северодвинка накуролесила в Онеге

В ночное время, находясь на маршруте патрулирования, сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России «Онежский» заметили у дома по проспекту Ленина в городе Онеге припаркованный в неположенном месте автомобиль Nissan. В салоне находились две девушки с признаками алкогольного опьянения.

Водитель – 18-летняя жительница города Северодвинска – была отстранена от управления транспортным средством и на месте освидетельствована алкотектером. Проведенная процедура подтвердила, что девушка села за руль, употребив спиртное. Также установлено, что нарушительница не имеет права управления транспортными средствами, а иномарка, на которой она передвигается, угнана.

По предварительной информации, злоумышленница приехала в Онегу в гости к своей подруге. Приятельницы в компании молодого человека отметили встречу, после чего северодвинка предложила прокатиться. Воспользовавшись тем, что парень уснул, гостья взяла ключи от его машины и вместе с подругой поехала в магазин. Здесь автомобиль и был замечен сотрудниками Госавтоинспекции.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (неправомерное завладение транспортным средством). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Подозреваемая также привлечена к административной ответственности за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами.

Автомобиль возвращен потерпевшему.

19 май 08:57 | : Происшествия

Главные новости


«Даже по записи не пускают»: в СГМУ вновь закрыли доступ в православный храм для прихожан
ФРГ, США… и другие союзные республики

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2026 (174)
Апрель 2026 (417)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)



Деньги


все материалы
«    Май 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20