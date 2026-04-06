Несчастливое детство. В Архангельске девочка из Mitsubishi попала в больницу

17 мая в полицию города Архангельска поступила информация о столкновении двух транспортных средств на улице Воскресенской.

По предварительным данным, около 17:30 водитель 1974 года рождения, управляя автомобилем Kia, не выдержал безопасную дистанцию и допустил наезд на остановившийся впереди автомобиль Mitsubishi, за рулем которого находился мужчина 1979 года рождения.

В результате ДТП пассажир Mitsubishi – 12-летняя девочка – с травмами госпитализирована.

Все обстоятельства устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции