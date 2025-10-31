Подруга вместо рабочих: в Северодвинске раскрыли кражу украшений на 90 тысяч рублей

В Северодвинске раскрыта кража ювелирных изделий на крупную сумму. Как выяснилось, преступление совершила не работница ремонтной бригады, на которую изначально пали подозрения, а близкая подруга потерпевшей.

Инцидент произошёл в квартире, где проводился ремонт. Хозяйка, обнаружив пропажу украшений общей стоимостью около 90 тысяч рублей, предположила, что их могли взять рабочие. Однако оперативники установили, что к преступлению причастна 33-летняя знакомая северодвинки, которая неоднократно бывала у неё в гости.

По предварительной информации, женщина планировала сдать украшения в ломбард, чтобы рассчитаться с долгами. Однако позже, испугавшись разоблачения, выбросила все похищенные ценности в мусорный контейнер.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража с незаконным проникновением в жилище». Подозреваемой грозит до шести лет лишения свободы. Полиция продолжает расследование.