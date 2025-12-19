В котельной при архангельской бане обнаружены два трупа

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

По версии следствия, 13 января 2026 года вечером в бытовом помещении котельной бани на улице Вычегодская в городе Архангельске обнаружены тела 43-летнего кочегара и его знакомой. По предварительным данным, из-за перегрева воды произошла разгерметизация трубы отопления в общем контуре и сброс давления горячей воды в помещение. От полученных термических ожогов пострадавшие скончались на месте происшествия.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе следствия будет дана правовая оценка соблюдению требований техники безопасности при производстве работ в котельной. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы.

Дело принято к производству следственным отделом по Исакогорскому округу города Архангельска регионального следственного управления СКР.