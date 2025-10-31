Заключенный колонии в Онеге добавил себе срок за бузу

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора осужденному за преступления против собственности и порядка управления. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 321 УК РФ (угрозы применения насилия в отношении сотрудника места лишения свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности).

Следствием и судом установлено, что 17 августа 2025 года утром в ФКУ ИК-16 УФСИН России по Архангельской области осужденный, будучи недовольным утренним подъемом, в грубой форме высказал угрозы убийством в адрес сотрудника колонии.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных УФСИН России по Архангельской области.

Приговором Онежского городского суда фигуранту по совокупности приговоров назначено наказание в виде 3 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.