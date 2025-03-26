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Архангелогородец сел надолго за убийство топором родной бабушки

Архангельский областной суд согласился с позицией государственных обвинителей и признал 19-летнего ранее судимого жителя г. Архангельска виновным по ч. 1 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище против воли проживающего в нем лица), п. «б», «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище, с применением предмета, используемого в качестве оружия, в особо крупном размере, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего), п. «д», «з» ч. 2 ст.105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью и сопряженное с разбоем).

Установлено, что ночью 07.07.2024 осужденный в состоянии алкогольного опьянения из корыстных побуждений незаконно проник в один из домов в деревне Первая Гора Приморского района, где напал на пожилую женщину и нанес ей обнаруженным в доме топором множество ударов по голове и телу, чем причинил особые физические страдания. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия, а злоумышленник, обыскав дом, похитил принадлежащие ей денежные средства, мобильный телефон и банковскую карту.

Желая убедиться в том, что его преступные действия в отношении погибшей остались незамеченными иными лицами, осужденный незаконно проник в соседний дом, разбив стекло в оконном проеме. Обнаружив, что в этом доме никого нет, он покинул место происшествия.

Впоследствии, используя похищенную у пенсионерки банковскую карту и установленное в ее телефоне банковское приложение, виновный похитил более 350 тыс. рублей с накопительного счета. Оставшуюся на счете денежную сумму свыше 750 тыс. рублей ему обналичить не удалось из-за установленного банком лимита снятия денежных средств.

Вину в совершении инкриминируемых преступлений подсудимый полностью признал.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 19 лет  лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок _1 год 6 месяцев.______

Государственное обвинение поддержано группой государственных обвинителей под руководством прокурора области и автономного округа Николая Хлустикова.

Удовлетворен иск сына потерпевшей о взыскании компенсации морального вреда и возмещении имущественного ущерба на сумму свыше  3,2 млн рублей.

Приговор суда не вступил в законную силу.

 

27 март 12:12 | : Происшествия

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