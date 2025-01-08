Пожилой северодвинец докурился до смерти в поселке Белое озеро

10 февраля 2025 года ночью в доме № 5 по ул. Рябиновая поселка Белое озеро в г. Северодвинск произошло возгорание. После локализации пожара обнаружено тело 59-летнего мужчины. Предварительная причина смерти - отравление угарным газом. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причины возгорания и смерти погибшего, и по результатам проверки принять процессуальное решение.

Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем при курении.

Следственная практика показывает, что чаще всего пожары в жилых помещениях происходят по вине самих жильцов, грубо нарушающих правила пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов, перегружающих электросети, печного отопления, а также проявляющих обычную безответственность. Берегите себя и своих близких.